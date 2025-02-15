Весенняя тревожность и бессонница – как успокоить нервную систему

Весной многие сталкиваются с проблемами со сном. Исследования показывают, что в апреле и мае число людей, страдающих бессонницей, увеличивается на 20%. Причина — перестройка организма, сезонные изменения и гормональные колебания. Разбираемся, почему так происходит и как вернуть здоровый сон.
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Мужчина думает за работой
Почему весной труднее заснуть
С приходом весны в организме активизируются обменные процессы, улучшается кровообращение, происходит гормональная перестройка. При этом сохраняется авитаминоз после зимы, меняется световой день, а переход на летнее время может нарушить циркадные ритмы.
Весенняя бессонница может быть вызвана двумя группами причин:
Функциональные: астения, неврозы, тревожность или депрессия.
Если вы часто просыпаетесь среди ночи и не можете уснуть снова, стоит обратить внимание на состояние организма. В некоторых случаях бессонница может быть связана с заболеваниями сердца, сосудов или ЖКТ.
Какие болезни могут нарушать сон
Иногда причина ночных пробуждений связана не только с весенними изменениями, но и с проблемами со здоровьем:
Стенокардия: на ранних стадиях может проявляться только ночными болями в груди.
Гипертония: вызывает пробуждение с головной болью или ощущением сжатия в затылке.
Гастрит с повышенной кислотностью: дискомфорт в желудке мешает спать.
Заболевания мочеполовой системы: цистит, простатит или воспаление придатков могут вызывать частые позывы в туалет ночью.
Если проблемы со сном повторяются, важно обратиться к врачу для диагностики.
Как избавиться от бессонницы
Бессонница может проявляться по-разному: от трудностей с засыпанием до беспокойного сна. В зависимости от причины нарушения сна можно выбрать подходящую стратегию борьбы.
Астения и упадок сил
Весной организм ослаблен, а авитаминоз только усугубляет ситуацию. Человек чувствует усталость, ему сложно засыпать, а утро начинается с разбитости.
Что поможет
Не принимать снотворные на ночь.
Утром использовать природные стимуляторы: лимонник, женьшень, витамин С, витамины группы В.
Перед завтраком принять глицин.
Делать утреннюю гимнастику под ритмичную музыку, чтобы разогнать кровь и повысить уровень кислорода в организме.
Повышенная тревожность
Сезонные гормональные колебания могут вызывать тревожность, из-за которой сон становится поверхностным и беспокойным.
Что поможет
Ужинать за 1,5 часа до сна, можно съесть немного сладкого, чтобы снизить уровень адреналина.
Принимать расслабляющую ванну с эфирными маслами лаванды, сосны или пихты.
Выполнять йогу для снятия мышечного и умственного напряжения.
За 20 минут до сна принять натуральное успокоительное: пустырник, валериану или валокордин.
Утром избегать стимуляторов — лучше заменить кофе на зеленый чай и сделать самомассаж воротниковой зоны.
Весенняя депрессия
Проявляется ранними пробуждениями, тревожными снами, апатией и тяжелыми мыслями. Если плохое настроение сохраняется больше двух недель, это может быть сигналом серьезного расстройства.
Что поможет
Если симптомы усиливаются, лучше обратиться к психотерапевту.
Не игнорировать проблему: если радость от жизни исчезает, может потребоваться медикаментозное лечение.
Что еще поможет наладить сон
Решить все конфликты перед сном: злость и раздражение мешают расслабиться.
Не ложиться спать в сомнениях: лучше принять хотя бы промежуточное решение.
Избегать бурной активности перед сном: секс и интенсивные тренировки могут только взбодрить.
Создать спокойную атмосферу в спальне: голубые и синие оттенки способствуют засыпанию, а яркие красные и оранжевые — наоборот, возбуждают нервную систему.
Весной организм переживает сложную перестройку, но правильный режим и внимательное отношение к себе помогут справиться с бессонницей и сохранить бодрость.
Уточнения
Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.