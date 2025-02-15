Весенняя тревожность и бессонница – как успокоить нервную систему

4:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весной многие сталкиваются с проблемами со сном. Исследования показывают, что в апреле и мае число людей, страдающих бессонницей, увеличивается на 20%. Причина — перестройка организма, сезонные изменения и гормональные колебания. Разбираемся, почему так происходит и как вернуть здоровый сон.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Почему весной труднее заснуть

С приходом весны в организме активизируются обменные процессы, улучшается кровообращение, происходит гормональная перестройка. При этом сохраняется авитаминоз после зимы, меняется световой день, а переход на летнее время может нарушить циркадные ритмы.

Весенняя бессонница может быть вызвана двумя группами причин:

Органические : обострение хронических заболеваний, мешающих нормальному сну.

: обострение хронических заболеваний, мешающих нормальному сну. Функциональные: астения, неврозы, тревожность или депрессия.

Если вы часто просыпаетесь среди ночи и не можете уснуть снова, стоит обратить внимание на состояние организма. В некоторых случаях бессонница может быть связана с заболеваниями сердца, сосудов или ЖКТ.

Какие болезни могут нарушать сон

Иногда причина ночных пробуждений связана не только с весенними изменениями, но и с проблемами со здоровьем:

Стенокардия : на ранних стадиях может проявляться только ночными болями в груди.

: на ранних стадиях может проявляться только ночными болями в груди. Гипертония : вызывает пробуждение с головной болью или ощущением сжатия в затылке.

: вызывает пробуждение с головной болью или ощущением сжатия в затылке. Гастрит с повышенной кислотностью : дискомфорт в желудке мешает спать.

: дискомфорт в желудке мешает спать. Заболевания мочеполовой системы: цистит, простатит или воспаление придатков могут вызывать частые позывы в туалет ночью.

Если проблемы со сном повторяются, важно обратиться к врачу для диагностики.

Как избавиться от бессонницы

Бессонница может проявляться по-разному: от трудностей с засыпанием до беспокойного сна. В зависимости от причины нарушения сна можно выбрать подходящую стратегию борьбы.

Астения и упадок сил

Весной организм ослаблен, а авитаминоз только усугубляет ситуацию. Человек чувствует усталость, ему сложно засыпать, а утро начинается с разбитости.

Что поможет

Не принимать снотворные на ночь.

Утром использовать природные стимуляторы: лимонник, женьшень, витамин С, витамины группы В.

Перед завтраком принять глицин.

Делать утреннюю гимнастику под ритмичную музыку, чтобы разогнать кровь и повысить уровень кислорода в организме.

Повышенная тревожность

Сезонные гормональные колебания могут вызывать тревожность, из-за которой сон становится поверхностным и беспокойным.

Что поможет

Ужинать за 1,5 часа до сна, можно съесть немного сладкого, чтобы снизить уровень адреналина.

Принимать расслабляющую ванну с эфирными маслами лаванды, сосны или пихты.

Выполнять йогу для снятия мышечного и умственного напряжения.

За 20 минут до сна принять натуральное успокоительное: пустырник, валериану или валокордин.

Утром избегать стимуляторов — лучше заменить кофе на зеленый чай и сделать самомассаж воротниковой зоны.

Весенняя депрессия

Проявляется ранними пробуждениями, тревожными снами, апатией и тяжелыми мыслями. Если плохое настроение сохраняется больше двух недель, это может быть сигналом серьезного расстройства.

Что поможет

Если симптомы усиливаются, лучше обратиться к психотерапевту.

Не игнорировать проблему: если радость от жизни исчезает, может потребоваться медикаментозное лечение.

Что еще поможет наладить сон

Решить все конфликты перед сном : злость и раздражение мешают расслабиться.

: злость и раздражение мешают расслабиться. Не ложиться спать в сомнениях : лучше принять хотя бы промежуточное решение.

: лучше принять хотя бы промежуточное решение. Избегать бурной активности перед сном : секс и интенсивные тренировки могут только взбодрить.

: секс и интенсивные тренировки могут только взбодрить. Создать спокойную атмосферу в спальне: голубые и синие оттенки способствуют засыпанию, а яркие красные и оранжевые — наоборот, возбуждают нервную систему.

Весной организм переживает сложную перестройку, но правильный режим и внимательное отношение к себе помогут справиться с бессонницей и сохранить бодрость.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

