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Весенняя тревожность и бессонница – как успокоить нервную систему

4:30
Здоровье

Весной многие сталкиваются с проблемами со сном. Исследования показывают, что в апреле и мае число людей, страдающих бессонницей, увеличивается на 20%. Причина — перестройка организма, сезонные изменения и гормональные колебания. Разбираемся, почему так происходит и как вернуть здоровый сон.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Почему весной труднее заснуть

С приходом весны в организме активизируются обменные процессы, улучшается кровообращение, происходит гормональная перестройка. При этом сохраняется авитаминоз после зимы, меняется световой день, а переход на летнее время может нарушить циркадные ритмы.

Весенняя бессонница может быть вызвана двумя группами причин:

  • Органические: обострение хронических заболеваний, мешающих нормальному сну.
  • Функциональные: астения, неврозы, тревожность или депрессия.

Если вы часто просыпаетесь среди ночи и не можете уснуть снова, стоит обратить внимание на состояние организма. В некоторых случаях бессонница может быть связана с заболеваниями сердца, сосудов или ЖКТ.

Какие болезни могут нарушать сон

Иногда причина ночных пробуждений связана не только с весенними изменениями, но и с проблемами со здоровьем:

  • Стенокардия: на ранних стадиях может проявляться только ночными болями в груди.
  • Гипертония: вызывает пробуждение с головной болью или ощущением сжатия в затылке.
  • Гастрит с повышенной кислотностью: дискомфорт в желудке мешает спать.
  • Заболевания мочеполовой системы: цистит, простатит или воспаление придатков могут вызывать частые позывы в туалет ночью.

Если проблемы со сном повторяются, важно обратиться к врачу для диагностики.

Как избавиться от бессонницы

Бессонница может проявляться по-разному: от трудностей с засыпанием до беспокойного сна. В зависимости от причины нарушения сна можно выбрать подходящую стратегию борьбы.

Астения и упадок сил

Весной организм ослаблен, а авитаминоз только усугубляет ситуацию. Человек чувствует усталость, ему сложно засыпать, а утро начинается с разбитости.

Что поможет

  • Не принимать снотворные на ночь.
  • Утром использовать природные стимуляторы: лимонник, женьшень, витамин С, витамины группы В.
  • Перед завтраком принять глицин.
  • Делать утреннюю гимнастику под ритмичную музыку, чтобы разогнать кровь и повысить уровень кислорода в организме.

Повышенная тревожность

Сезонные гормональные колебания могут вызывать тревожность, из-за которой сон становится поверхностным и беспокойным.

Что поможет

  • Ужинать за 1,5 часа до сна, можно съесть немного сладкого, чтобы снизить уровень адреналина.
  • Принимать расслабляющую ванну с эфирными маслами лаванды, сосны или пихты.
  • Выполнять йогу для снятия мышечного и умственного напряжения.
  • За 20 минут до сна принять натуральное успокоительное: пустырник, валериану или валокордин.
  • Утром избегать стимуляторов — лучше заменить кофе на зеленый чай и сделать самомассаж воротниковой зоны.

Весенняя депрессия

Проявляется ранними пробуждениями, тревожными снами, апатией и тяжелыми мыслями. Если плохое настроение сохраняется больше двух недель, это может быть сигналом серьезного расстройства.

Что поможет

  • Если симптомы усиливаются, лучше обратиться к психотерапевту.
  • Не игнорировать проблему: если радость от жизни исчезает, может потребоваться медикаментозное лечение.

Что еще поможет наладить сон

  • Решить все конфликты перед сном: злость и раздражение мешают расслабиться.
  • Не ложиться спать в сомнениях: лучше принять хотя бы промежуточное решение.
  • Избегать бурной активности перед сном: секс и интенсивные тренировки могут только взбодрить.
  • Создать спокойную атмосферу в спальне: голубые и синие оттенки способствуют засыпанию, а яркие красные и оранжевые — наоборот, возбуждают нервную систему.

Весной организм переживает сложную перестройку, но правильный режим и внимательное отношение к себе помогут справиться с бессонницей и сохранить бодрость.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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