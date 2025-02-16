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Микс, который вредит: витамины, которые нельзя сочетать друг с другом

2:01
Здоровье

Приём витаминов и микроэлементов кажется простым делом, но на самом деле некоторые из них не стоит употреблять вместе. Они могут мешать друг другу усваиваться или даже вызывать побочные эффекты. Разберём, какие сочетания стоит избегать и как правильно принимать добавки.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Витамины и минералы, которые не дружат

Магний и кальций

  • Магний помогает расслаблению мышц, а кальций наоборот — стимулирует их работу. При совместном приёме они "конкурируют" за усвоение, а также могут мешать всасыванию железа и цинка.

Витамины D, E и K

  • Все они жирорастворимые, но исследования показывают, что витамин Е может снижать усвоение витамина К. Лучше принимать их с разницей в 2 часа.

Рыбий жир и гингко билоба

  • Оба средства разжижают кровь, поэтому их сочетание может вызвать проблемы со свертываемостью.

Медь и цинк

  • Цинк ухудшает усвоение меди, что может привести к её дефициту и чувству усталости.

Витамин C и B12

  • Аскорбиновая кислота может снижать всасывание B12, поэтому их лучше принимать в разное время суток.

Как правильно принимать витамины

Сначала — диагностика

  • Прежде чем начинать приём, стоит обратиться к врачу или нутрициологу. Анализ крови или исследования волос помогут определить дефициты.

Учитывайте форму препарата

  • Например, магний бывает разным: треонат — для мозга, оксид — слабительное, цитрат — для энергии. Выбор формы влияет на эффективность.

Соблюдайте интервалы

  • Если витамины конфликтуют между собой, принимайте их с разницей в 2 часа или в разное время суток.

Витамины и минералы могут принести огромную пользу, но только при грамотном подходе. Правильное сочетание и дозировка помогут избежать бесполезных или вредных комбинаций.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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