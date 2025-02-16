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Ваши почки в опасности: менструальная чаша может испортить здоровье

2:14
Здоровье

Менструальные чаши считаются экологичной и удобной альтернативой традиционным средствам гигиены. Однако новое исследование выявило редкий, но серьезный риск, связанный с их неправильным использованием.

Удивленная девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Удивленная девушка

Как менструальная чаша может повлиять на здоровье

Специалисты из Орхусской Университетской больницы (Дания) обнаружили, что неправильное размещение менструальной чаши во влагалище может стать причиной уретерогидронефроза — патологического расширения мочеточника и почки. Это состояние развивается из-за нарушения оттока мочи и может привести к серьезным осложнениям, включая почечную недостаточность.

Ранее в научной литературе подобные случаи встречались крайне редко. До сих пор было зафиксировано всего пять таких эпизодов, однако недавние данные подтверждают, что проблема может быть более распространенной, чем считалось ранее.

Опасность неправильного размещения

Компьютерная томография пациентов с этим диагнозом показывает, что менструальная чаша, расположенная слишком близко к устью мочеточника, оказывает давление на мочевыводящие пути, препятствуя нормальному оттоку мочи. Это приводит к застою жидкости в почке, что со временем может вызвать воспаление, гибель клеток и серьезные нарушения функции органа.

Как избежать рисков

Для предотвращения возможных осложнений врачи рекомендуют:

  • Выбирать правильный размер чаши в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей.
  • Тщательно следить за её расположением, особенно если возникают дискомфорт или боли.
  • При появлении тревожных симптомов (боли внизу живота, дискомфорт при мочеиспускании, кровь в моче) незамедлительно обращаться к врачу.
  • Проходить профилактические осмотры у гинеколога и уролога для своевременного выявления возможных проблем.

Менструальные чаши остаются безопасным средством гигиены при правильном использовании. Однако врачи призывают женщин уделять особое внимание их размещению, чтобы избежать потенциальных рисков для мочевыводящей системы.

Уточнения

Менструальная чаша (также менструальная чашечка, менструальный колпачок, менструальная капа от англ. menstrual cup) — средство интимной гигиены женщин — ёмкость или барьер, помещаемый во влагалище для сбора менструальных выделений.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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