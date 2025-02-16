Ваши почки в опасности: менструальная чаша может испортить здоровье

Менструальные чаши считаются экологичной и удобной альтернативой традиционным средствам гигиены. Однако новое исследование выявило редкий, но серьезный риск, связанный с их неправильным использованием.
Специалисты из Орхусской Университетской больницы (Дания) обнаружили, что неправильное размещение менструальной чаши во влагалище может стать причиной уретерогидронефроза — патологического расширения мочеточника и почки. Это состояние развивается из-за нарушения оттока мочи и может привести к серьезным осложнениям, включая почечную недостаточность.
Ранее в научной литературе подобные случаи встречались крайне редко. До сих пор было зафиксировано всего пять таких эпизодов, однако недавние данные подтверждают, что проблема может быть более распространенной, чем считалось ранее.
Компьютерная томография пациентов с этим диагнозом показывает, что менструальная чаша, расположенная слишком близко к устью мочеточника, оказывает давление на мочевыводящие пути, препятствуя нормальному оттоку мочи. Это приводит к застою жидкости в почке, что со временем может вызвать воспаление, гибель клеток и серьезные нарушения функции органа.
Для предотвращения возможных осложнений врачи рекомендуют:
Менструальные чаши остаются безопасным средством гигиены при правильном использовании. Однако врачи призывают женщин уделять особое внимание их размещению, чтобы избежать потенциальных рисков для мочевыводящей системы.
Менструальная чаша (также менструальная чашечка, менструальный колпачок, менструальная капа от англ. menstrual cup) — средство интимной гигиены женщин — ёмкость или барьер, помещаемый во влагалище для сбора менструальных выделений.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.