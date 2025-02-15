Винтажная тренировка из 1950х для отличной физической формы

Немного предыстории: в 1952 году командир звена Джон Тетт возглавил Королевские ВВС Канады и нанял Била Орбана, канадского спортсмена, ученого и преподавателя, работавшего в Министерстве национальной обороны Канады, разработать программу тренировок для военных летчиков. Было важно, чтобы благодаря этой системе они могли поддерживать отличную физическую форму без спортзала. Билл создал две эффективные программы, подходящие для людей с любой физической подготовкой и любого возраста, позволявшие тренироваться минимальное количество времени в день, контролируя прогресс. Для спортсменов с 6 лет была разработана 11-минутная программа 5ВХ, состоящая из 5 упражнений, а для спортсменок от 6 лет — 12-минутная ХВХ, состоящая из 10 базовых упражнений. Простота тренировок — плюс системы Била Орбана.
Каждая сессия программы 5BX включает в себя следующие пять типов упражнений:
Орбан зафиксировал зависимость прогресса от возраста и минимального количества повторов упражнений. На самом низком уровне "D-" требуется выполнить всего 2 отжимания с колен за минуту, комбинированный комплекс: бег и ножницы — 100 повторов за 6 минут, 3 неполных скручивания для пресса за минуту, 2 наклона в широкой стойке за 2 минуты, 4 маха ногами лежа на животе с опорой на бедра за минуту.
На высочайшем уровне "A+" нужно будет выполнить за одну минуту 50 "подъемов в складку" с прямыми руками и ногами; 30 круговых вращений туловища в широкой стойке за 2 минуты; 40 "суперменов" — подъемов-прогибов туловища и ног лежа на животе за минуту, 40 рывковых отжиманий с хлопком в минуту, комбинированный комплекс "Бег-складка": всего 600 прыжков за 6 минут.
Для такого феноменального прогресса потребуется 6, 10 или 12 и более месяцев ежедневных упражнений, чтобы достичь уровня, рекомендованного для вас системой, но как только вы его достигнете, только 3 тренировки в неделю будут поддерживать этот уровень физической подготовки.
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