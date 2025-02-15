COVID-19: От куда же он взялся на самом деле?

COVID-19 - биологическое оружие: То, о чём говорили годами, и то о чем молчали

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Илон Маск, который является директором Департамента эффективности государственного управления США (DOGE), обвинил USAID (Агентство США по международному развитию) в финансировании разработки биологического оружия. Об этом сообщает издание "Царьград".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flu_vaccination_USS_Gerald_R._Ford.jpg by Navy Seaman Apprentice Angel Jaskulos Грипп 2024: как прививка помогает в борьбе с вирусом

По словам Маска, USAID - это преступная организация, которая «должна умереть». Ранее стало известно, что два директора по безопасности организации были отправлены в отпуск из-за разногласий с DOGE. В качестве причины назывался их отказ передать организации Маска конфиденциальные данные.

"С помощью наших коллег мы собрали и проанализировали статистику. И оказалось, что природные вирусы так себя не ведут. Да, вспышки инфекционных заболеваний происходят не так. Мы написали об этом статью, но долгое время никто не обращал на это внимания, пока вопрос не был поднят в Государственной думе", - рассказывает Иванов.

Профессор медицины Денис Иванов прокомментировал эту информацию и заявил, что в последнее время Илон Маск и нынешний президент Америки Дональд Трамп делают различные заявления. Иванов подтвердил, что речь идет об искусственно выведенном вирусе, взятом из лаборатории. Иванов отметил, что природные вирусы так себя не ведут.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).



И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

