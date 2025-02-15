Узнал, как засыпать за 2 минуты: метод, который изменит качество жизни

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы со сном — частое явление для многих людей. Стресс, тревога или другие причины могут нарушить качество сна. Однако есть решение, которое стало популярным в последнее время: метод, известный как "военная техника", которая помогает заснуть всего за два минуты. Что это за метод, и действительно ли он работает?

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Что такое военная техника сна?

Эта техника была разработана для того, чтобы помочь солдатам быстро засыпать в экстремальных условиях, например, в зонах боевых действий или в других местах, где сон крайне важен, но обстановка этому не способствует.

Метод был впервые описан в книге "Relax and Win: Championship Performance", опубликованной в 1981 году Ллойдом Бадом Уинтером. Он предполагает быстрое засыпание с помощью прогрессивного расслабления разных частей тела и визуализации спокойных сцен.

Как работает техника и кому она подходит?

Военная техника сна может помочь всем, кто сталкивается с трудностью засыпания. Она полезна тем, кто имеет напряжённый график, студентам, которые возвращаются домой поздно, и даже спортсменам.

Пошаговая инструкция по выполнению метода:

Расслабьте мышцы лица: начните с лба, глаз, щёк, челюсти и языка, чтобы избавиться от напряжения в этих областях. Расслабьте плечи: отпустите напряжение в руках и плечах, начиная с одного плеча и постепенно переходя к другому, до самых пальцев. Дышите: сосредоточьтесь на медленном и глубоком дыхании, позволяя телу расслабиться. Расслабьте ноги: начните с области бёдер, затем переходите к бедрам, икрам и, наконец, ногам и пальцам. Очистите ум: представьте себе спокойную сцену, например, лежание на траве под голубым небом, или повторяйте фразы "не думай, не думай", чтобы избавиться от мыслей.

"Прогрессивное расслабление мышц и визуализация спокойных сцен помогают ускорить засыпание. Однако, несмотря на широкую популярность метода, научных исследований, подтверждающих его долгосрочную эффективность, пока немного. Для того чтобы понять, насколько это работает, лучше всего испытать метод на себе в течение нескольких недель", — объясняет психиатр и врач по проблемам сна Марсио Занини.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Занини также предупреждает, что людям с хроническими расстройствами сна или заболеваниями следует проконсультироваться с врачом, прежде чем полагаться исключительно на этот метод.

"Техника может быть полезной, но она не является магическим решением всех проблем с сном. Важно учитывать свои индивидуальные потребности и при необходимости обратиться за консультацией", — добавляет эксперт.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

