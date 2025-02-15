Обычная морковь как лекарство от диабета: новое исследование подтверждает её пользу

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если у вас диабет второго типа, ваш врач может посоветовать вам регулярно употреблять морковь.

Фото: commons.wikimedia.org by Tahir mq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Морковь

Согласно новым исследованиям, этот овощ может помочь регулировать уровень сахара в крови благодаря наличию особых веществ, которые способствуют его снижению.

Эффективность моркови настолько высока, что исследователи рассматривают её как потенциальный компонент будущих рекомендаций по питанию при диабете.

Недавно результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Clinical and Translational Science, на которые ссылается греческое издание Fosonline.

Диабет второго типа возникает из-за недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой и неспособности организма эффективно его использовать, что называется инсулинорезистентностью.

Для лечения диабета рекомендуется изменить диету и, возможно, принимать специальные препараты. К числу таких препаратов относятся тиазолидиндионы, такие как пиоглитазон и росиглитазон.

Предыдущие исследования показали, что морковь содержит вещества, которые имитируют действие тиазолидиндионов, но не имеют их потенциальных побочных эффектов. Эти вещества называются ацетиленовыми оксилипинами.

В данном исследовании учёные стремились понять, как именно эти вещества влияют на организм. Они изучили группу мышей с диабетом второго типа, кормив их пищей с высоким содержанием жиров, чтобы имитировать типичную нездоровую диету людей. Однако мышей разделили на две группы: одна получала только 10% морковного порошка, а другая — обычную пищу. Это было единственным различием в их рационе.

Исследователи дважды проверили реакцию мышей на глюкозу: первый раз — до начала специальной диеты, а второй — через 16 недель.

Результаты показали, что у мышей, получавших морковный порошок, улучшился контроль над диабетом. Это произошло благодаря тому, что оксилипины повысили способность клеток усваивать глюкозу, что улучшило регуляцию уровня сахара в крови.

Кроме того, частое употребление моркови привело к положительным изменениям в микробиоме кишечника, что способствовало более здоровому балансу между полезными и вредными бактериями. Предыдущие исследования доказали, что микробиом кишечника играет важную роль в развитии диабета.

Эти результаты свидетельствуют о том, что морковь может быть эффективным средством для регуляции уровня сахара в крови.

"Мы рассматриваем их как потенциальное дополнение к будущим диетическим стратегиям при диабете второго типа", — сказал доктор Ларс Порскьер Кристенсен, профессор аналитической химии в Университете Южной Дании.

Однако эти результаты необходимо проверить в клинических исследованиях с участием людей. Исследователи надеются, что морковь сможет усилить действие существующих лекарств от диабета.

Что вы можете сделать?

Прежде чем увеличивать потребление моркови, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Если он одобрит, вы сможете включить морковь в свой рацион.

Для максимальной пользы лучше всего употреблять морковь в сыром или слегка приготовленном виде. Приготовление пищи снижает содержание питательных веществ, и чем дольше это происходит, тем больше их теряется.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.



Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

