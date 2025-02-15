Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой компот пить на диете? Советы диетолога Павлова для диабетиков и худеющих
Частые ночные походы в туалет: безобидная привычка или признак болезни
Как вырастить сочную кинзу дома — секрет быстрого урожая
Обиделись на кошку? Вот как узнать, что она уже хочет помириться
Мурчание 24/7: эти кошки созданы для тех, кто обожает ласковых питомцев
Руль трясётся – что это: неправильный шиномонтаж или твоя машина уже пишет завещание
МИД Польши:Евросоюзу рано или поздно придётся направить войска на Украину
Убираем желтизну и налет: как вернуть хрусталю первозданную прозрачность
Энергетическая независимость или зелёная политика? В Великобритании открыто газовое месторождение

Обычная морковь как лекарство от диабета: новое исследование подтверждает её пользу

3:37
Здоровье

Если у вас диабет второго типа, ваш врач может посоветовать вам регулярно употреблять морковь.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Tahir mq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Морковь

Согласно новым исследованиям, этот овощ может помочь регулировать уровень сахара в крови благодаря наличию особых веществ, которые способствуют его снижению.

Эффективность моркови настолько высока, что исследователи рассматривают её как потенциальный компонент будущих рекомендаций по питанию при диабете.

Недавно результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Clinical and Translational Science, на которые ссылается греческое издание Fosonline.

Диабет второго типа возникает из-за недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой и неспособности организма эффективно его использовать, что называется инсулинорезистентностью.

Для лечения диабета рекомендуется изменить диету и, возможно, принимать специальные препараты. К числу таких препаратов относятся тиазолидиндионы, такие как пиоглитазон и росиглитазон.

Предыдущие исследования показали, что морковь содержит вещества, которые имитируют действие тиазолидиндионов, но не имеют их потенциальных побочных эффектов. Эти вещества называются ацетиленовыми оксилипинами.

В данном исследовании учёные стремились понять, как именно эти вещества влияют на организм. Они изучили группу мышей с диабетом второго типа, кормив их пищей с высоким содержанием жиров, чтобы имитировать типичную нездоровую диету людей. Однако мышей разделили на две группы: одна получала только 10% морковного порошка, а другая — обычную пищу. Это было единственным различием в их рационе.

Исследователи дважды проверили реакцию мышей на глюкозу: первый раз — до начала специальной диеты, а второй — через 16 недель.

Результаты показали, что у мышей, получавших морковный порошок, улучшился контроль над диабетом. Это произошло благодаря тому, что оксилипины повысили способность клеток усваивать глюкозу, что улучшило регуляцию уровня сахара в крови.

Кроме того, частое употребление моркови привело к положительным изменениям в микробиоме кишечника, что способствовало более здоровому балансу между полезными и вредными бактериями. Предыдущие исследования доказали, что микробиом кишечника играет важную роль в развитии диабета.

Эти результаты свидетельствуют о том, что морковь может быть эффективным средством для регуляции уровня сахара в крови.

"Мы рассматриваем их как потенциальное дополнение к будущим диетическим стратегиям при диабете второго типа", — сказал доктор Ларс Порскьер Кристенсен, профессор аналитической химии в Университете Южной Дании.

Однако эти результаты необходимо проверить в клинических исследованиях с участием людей. Исследователи надеются, что морковь сможет усилить действие существующих лекарств от диабета.

Что вы можете сделать?

Прежде чем увеличивать потребление моркови, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Если он одобрит, вы сможете включить морковь в свой рацион.

Для максимальной пользы лучше всего употреблять морковь в сыром или слегка приготовленном виде. Приготовление пищи снижает содержание питательных веществ, и чем дольше это происходит, тем больше их теряется.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Еда и рецепты
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто Аудио 
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Недвижимость
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать Аудио 
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Новости спорта
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Ил-14. Легендарный самолёт, изменивший гражданскую авиацию Советского Союза Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Последние материалы
Юлия Снигирь раскрыла самый нелепый слух о себе
Эти цветы защитят ваш огород лучше любых инсектицидов
Топ-7 самых популярных автомобилей в Китае – и только три из них китайские
Подумайте о пополнении своих пенсионных сбережений — пробелы в записях о взносах
Ксения Бородина публично высказалась о помолвке с Николаем Сердюковым: я такое только в кино видела
Новый сюрприз от SHAMAN'а: только теперь выяснилось, для чего он приезжал с Мизулиной в московскую школу
Проверяю муку перед покупкой, и блины теперь просто волшебные
Актёр Алексей Чадов потерял миллионы из-за патриотического фильма
Качаем пресс без ошибок: 5 ключевых правил для тренировки мышц живота
Самое высокоэнергетическое нейтрино обнаружено учеными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.