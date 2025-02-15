Микросон на работе: как короткий отдых в течение трудового дня может изменить вашу жизнь

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные реалии жизни диктуют свои условия, и всё больше людей находят время для дневного сна прямо на рабочем месте. Этот феномен, получивший название "лунатизм", набирает популярность в англосаксонских странах, где сотрудники всё чаще делают короткие перерывы на отдых в течение дня.

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Исследования показывают, что короткий дневной сон может значительно улучшить когнитивные и профессиональные способности. Уинстон Черчилль и Альберт Эйнштейн, известные своими достижениями, также были приверженцами дневного сна, что вдохновляет современных "лунатиков" на короткие перерывы, пишет греческое издание Iefimerida.

В некоторых странах, таких как Испания и Италия, послеобеденная сиеста является частью культуры, а в Китае и Японии сон на рабочем месте не только приемлем, но и даже приветствуется. Однако в обычных рабочих условиях сон может вызвать недоумение и даже осуждение.

Федеральное правительство США запрещает сон на рабочем месте, за исключением редких случаев, но это не останавливает людей, которые верят в пользу микросна. Так, основатель компании Champion the Cause Марвин Стоквелл признаётся, что несколько раз в неделю спит в течение дня, что помогает ему быть более продуктивным и креативным.

Сон важен для здоровья не меньше, чем правильное питание и физические упражнения, но многие люди просто не могут выспаться из-за электронных устройств, которые отвлекают их перед сном. Даже в академической среде, где требуется постоянная концентрация, некоторые преподаватели позволяют себе короткий дневной сон.

Идеальное время для дневного сна — это полдень, когда наш организм испытывает естественный "циркадный спад". Короткий сон длительностью от 15 до 20 минут может значительно улучшить самочувствие и повысить эффективность. Однако сон после 18:00 может негативно сказаться на ночном сне.

Некоторые компании, такие как Exa и Ben & Jerry's, даже создают специальные условия для дневного сна своих сотрудников. Медсёстры, работающие в ночную смену, особенно нуждаются в дневном отдыхе, но часто сталкиваются с трудностями из-за отсутствия подходящих условий.

Таким образом, дневной сон становится всё более распространённым явлением, которое может принести пользу как работникам, так и работодателям, если подходить к нему с умом и соблюдать рекомендации специалистов.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

