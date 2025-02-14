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Употребление этой ягоды замедляет процесс старения

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Здоровье

Существует ягода, которая улучшает кровообращение и замедляет процесс старения. Об этом сообщили специалисты Испанской академии питания и диетологии.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Помимо этого, она очищает артерии и препятствует распространению воспаления. Всё это о сладкой клубнике.

В этой ягоде много клетчатки, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Например, благодаря содержанию витамина C, клубника участвует в образовании коллагена в кровеносных сосудах, костях, хрящах и других органах. А антоцианы уменьшают риск возникновения подагры.

Есть в клубнике полифенолы, которые снижают "плохой" холестерин и защищают от инсульта. Ещё одно вещество, под названием эллаговая кислота, улучшает эластичность кожи и замедляет старение, сообщает Medpulse, со ссылкой на El tiempo.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

Антоцианы (также антоцианины; от греч. ἄνθος — цветок и греч. κυανός — синий, лазоревый) — окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины — замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам.

Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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