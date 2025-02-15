Скрытая угроза: как распознать хроническую почечную недостаточность

3:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хроническая почечная недостаточность может долгое время протекать без каких-либо симптомов. Однако если появились определённые признаки заболевания, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Существует два типа почечной недостаточности: острая и хроническая. Острая почечная недостаточность развивается быстро и обычно имеет временный характер. Хроническая же почечная недостаточность — это состояние, которое развивается медленно и длится долгое время, пишет венгерское издание Hazipatika.

В начале хронической почечной недостаточности функция почек (способность к очищению крови) обычно не нарушена. Однако со временем она снижается.

Лёгкое снижение функции почек — это снижение функции почек на 60-89%. Умеренное снижение функции почек — это снижение функции почек на 30-59%.

Серьёзное снижение функции почек — это снижение функции почек менее чем на 15%. Если функция почек снижается до 15%, это эквивалентно терминальной стадии почечной недостаточности.

Иногда на ранних стадиях заболевания симптомы отсутствуют, а функция почек снижена лишь на 30%. Однако хроническая почечная недостаточность может вызывать серьёзные нарушения даже на бессимптомной стадии. Поэтому так важно регулярно сдавать анализы, ведь снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) может указывать на проблемы с почками.

Если у вас есть следующие симптомы, вам следует обратиться к врачу:

сильная усталость и чувство истощения;

тошнота и рвота;

спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания;

отёки, особенно в области рук, лодыжек и лица;

изменения в мочеиспускании;

спазмы в нижней части живота;

сухая или зудящая кожа;

потеря аппетита или металлический привкус во рту.

Согласно информации из Кливлендской клиники, хроническая почечная недостаточность обычно развивается постепенно в течение нескольких лет.

Острая почечная недостаточность, напротив, проявляется внезапно, в течение нескольких часов или дней, но обычно это временное состояние. Она может быть вызвана приёмом определённых лекарств, сильным обезвоживанием, закупоркой мочевыводящих путей или нелеченными системными заболеваниями, такими как болезни сердца или печени.

Пациент может даже не знать о том, что у него острая почечная недостаточность, но это состояние может привести к терминальной стадии почечной недостаточности, как и хроническая почечная недостаточность. В этом случае пациенту может потребоваться диализ или трансплантация органов.

Хроническая почечная недостаточность обычно связана с диабетом и высоким кровяным давлением. Неконтролируемый диабет может привести к повышению уровня сахара в крови (гипергликемии), а постоянно высокий уровень сахара в крови может повредить почки и другие органы. А без лечения высокое кровяное давление может повредить почечную ткань.

Если у человека диагностировано снижение функции почек, то остановить этот процесс можно, изменив образ жизни. Это включает в себя сокращение потребления соли и белка, отказ от курения, поддержание здорового веса и контроль уровня сахара в крови и артериального давления.

Уточнения

Почечная недостаточность — синдром нарушения всех функций почек, приводящий к расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена.



По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

