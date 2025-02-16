Кофе может быть полезен для сердца: правда или миф?

Традиционно пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют ограничить потребление кофе из-за способности кофеина повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Однако, по словам врача-кардиолога Флагманского медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте и автора телеграм-канала "Популярная кардиология" Иосифа Шубитидзе, кофе может быть полезен для профилактики кардиологических проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Шубитидзе объясняет, что кофе улучшает работу эндотелия (внутреннего слоя клеток артерий), что способствует профилактике атеросклероза и закупорки сосудов.

По его словам, кофе также повышает чувствительность клеток к инсулину, снижая риск развития диабета, который является значимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, кофе содержит около 2000 различных веществ, включая витамины группы В, калий и магний, которые поддерживают нормальный сердечный ритм. Кофеин препятствует росту соединительной ткани, что снижает риск аритмий, сообщает Газета.Ru.

Однако важно помнить, что безопасное потребление кофеина составляет от 300 до 500 мг в день, и не более 200 мг за один раз. Содержание кофеина в кофе варьируется от 50 до 400 мг в чашке, поэтому рекомендуется не превышать 4 чашек кофе в день.

Тем не менее, если у вас уже есть сердечно-сосудистые заболевания, перед употреблением кофе следует проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях кофе может быть полностью исключён из рациона.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

