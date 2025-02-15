Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крепкая дружба между собакой и кошкой: миф, который стал реальностью
Разошлись мирно? Почему один звонок в полицию может сделать вас виновником
Прогулка фермера: если вы можете поднять столько килограммов, вы в отличной форме
Что делать с орхидеей, если она давно не цвела? Вас спасёт одна хитрость
Рожала бы каждый год: Мария Погребняк раскрыла, почему она не боится быть многодетной мамой
Грибы, которые укрепляют кости и иммунитет — едите ли вы их
Стирка пуховых одеял в стиральной машине: превращаем очень сложную задачу в выполнимую
Исторический рекорд: почему какао теперь дороже золота
Товарооборот России и Узбекистана вырос за 6 лет почти вдвое

Признак деменции, который легко спутать с обычной забывчивостью

2:50
Здоровье

Деменция — это прогрессирующее состояние, затрагивающее мозг и вызывающее ухудшение когнитивных функций. Чаще всего оно встречается у людей старше 65 лет. Только в Великобритании от этого заболевания страдает около миллиона человек. Однако первые тревожные сигналы не всегда очевидны.

Мысли человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мысли человека

Неочевидные симптомы деменции

Наиболее известные признаки деменции включают потерю памяти, изменения в поведении и проблемы с речью. Но существуют и менее явные симптомы, которые можно легко не заметить. Например, один из ранних признаков — это неожиданные перемещения предметов. Если человек кладёт пульт от телевизора в холодильник или оставляет очки в ванной, это может быть поводом задуматься.

Раннее выявление имеет решающее значение

Если вы беспокоитесь за себя или близкого человека, важно знать признаки деменции. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше можно подготовиться к дальнейшим этапам.

Обычная забывчивость — это одно, но когда человек систематически кладёт вещи в неподходящие места и не может вспомнить, куда их дел, это тревожный знак. Люди с деменцией часто теряют личные предметы и даже не осознают, что положили их не туда. Например, ключи могут оказаться в ящике с посудой, а мобильный телефон — в кладовке. Иногда они обвиняют окружающих в краже, так как их мозг не воспринимает возможность собственной ошибки.

Как можно помочь близкому человеку

Чтобы облегчить жизнь людям с деменцией и снизить вероятность потери вещей, можно предпринять несколько шагов:

  • Держите важные предметы в привычных местах.
  • Создайте дубликаты часто теряющихся вещей.
  • Поддерживайте порядок в доме и не меняйте расположение мебели.
  • Используйте яркие наклейки и подписи на ящиках и контейнерах.
  • Применяйте визуальные подсказки — например, фото на холодильнике.
  • Установите устройства отслеживания местоположения вещей.

Если человек перемещает вещи в неожиданные места, но это не представляет опасности, возможно, лучше не вмешиваться. Главное — обеспечить ему комфорт и безопасность.

Почему важно вовремя обратиться к специалисту

Если у вашего близкого наблюдаются тревожные симптомы, стоит проконсультироваться с врачом. Хотя деменция неизлечима, ранняя диагностика и соответствующая терапия могут замедлить развитие болезни и улучшить качество жизни пациента. Важно помнить, что понимание и поддержка со стороны родных играют ключевую роль в адаптации человека к новым условиям жизни.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери
Шоу-бизнес
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Boeing P-8A Poseidon. Несмотря на риторику мирных переговоров шпионы не оставляют Крым Дмитрий Плотников Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Последние материалы
Что делать с орхидеей, если она давно не цвела? Вас спасёт одна хитрость
Рожала бы каждый год: Мария Погребняк раскрыла, почему она не боится быть многодетной мамой
Грибы, которые укрепляют кости и иммунитет — едите ли вы их
Исторический рекорд: почему какао теперь дороже золота
Стирка пуховых одеял в стиральной машине: превращаем очень сложную задачу в выполнимую
Товарооборот России и Узбекистана вырос за 6 лет почти вдвое
Как один загородный дом стал центром гастрономической революции в Италии
Настоящий или фальшивый? Простой способ определить качественный творог
Мистическое исчезновение: тысячи мёртвых черепах выброшены на побережье Индии
Что делать, если парфюм изменил запах: разбираем, можно ли им пользоваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.