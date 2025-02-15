Признак деменции, который легко спутать с обычной забывчивостью

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Деменция — это прогрессирующее состояние, затрагивающее мозг и вызывающее ухудшение когнитивных функций. Чаще всего оно встречается у людей старше 65 лет. Только в Великобритании от этого заболевания страдает около миллиона человек. Однако первые тревожные сигналы не всегда очевидны.

Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мысли человека

Неочевидные симптомы деменции

Наиболее известные признаки деменции включают потерю памяти, изменения в поведении и проблемы с речью. Но существуют и менее явные симптомы, которые можно легко не заметить. Например, один из ранних признаков — это неожиданные перемещения предметов. Если человек кладёт пульт от телевизора в холодильник или оставляет очки в ванной, это может быть поводом задуматься.

Раннее выявление имеет решающее значение

Если вы беспокоитесь за себя или близкого человека, важно знать признаки деменции. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше можно подготовиться к дальнейшим этапам.

Обычная забывчивость — это одно, но когда человек систематически кладёт вещи в неподходящие места и не может вспомнить, куда их дел, это тревожный знак. Люди с деменцией часто теряют личные предметы и даже не осознают, что положили их не туда. Например, ключи могут оказаться в ящике с посудой, а мобильный телефон — в кладовке. Иногда они обвиняют окружающих в краже, так как их мозг не воспринимает возможность собственной ошибки.

Как можно помочь близкому человеку

Чтобы облегчить жизнь людям с деменцией и снизить вероятность потери вещей, можно предпринять несколько шагов:

Держите важные предметы в привычных местах.

Создайте дубликаты часто теряющихся вещей.

Поддерживайте порядок в доме и не меняйте расположение мебели.

Используйте яркие наклейки и подписи на ящиках и контейнерах.

Применяйте визуальные подсказки — например, фото на холодильнике.

Установите устройства отслеживания местоположения вещей.

Если человек перемещает вещи в неожиданные места, но это не представляет опасности, возможно, лучше не вмешиваться. Главное — обеспечить ему комфорт и безопасность.

Почему важно вовремя обратиться к специалисту

Если у вашего близкого наблюдаются тревожные симптомы, стоит проконсультироваться с врачом. Хотя деменция неизлечима, ранняя диагностика и соответствующая терапия могут замедлить развитие болезни и улучшить качество жизни пациента. Важно помнить, что понимание и поддержка со стороны родных играют ключевую роль в адаптации человека к новым условиям жизни.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

