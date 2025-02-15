Признак деменции, который легко спутать с обычной забывчивостью

Деменция — это прогрессирующее состояние, затрагивающее мозг и вызывающее ухудшение когнитивных функций. Чаще всего оно встречается у людей старше 65 лет. Только в Великобритании от этого заболевания страдает около миллиона человек. Однако первые тревожные сигналы не всегда очевидны.
Наиболее известные признаки деменции включают потерю памяти, изменения в поведении и проблемы с речью. Но существуют и менее явные симптомы, которые можно легко не заметить. Например, один из ранних признаков — это неожиданные перемещения предметов. Если человек кладёт пульт от телевизора в холодильник или оставляет очки в ванной, это может быть поводом задуматься.
Если вы беспокоитесь за себя или близкого человека, важно знать признаки деменции. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше можно подготовиться к дальнейшим этапам.
Обычная забывчивость — это одно, но когда человек систематически кладёт вещи в неподходящие места и не может вспомнить, куда их дел, это тревожный знак. Люди с деменцией часто теряют личные предметы и даже не осознают, что положили их не туда. Например, ключи могут оказаться в ящике с посудой, а мобильный телефон — в кладовке. Иногда они обвиняют окружающих в краже, так как их мозг не воспринимает возможность собственной ошибки.
Чтобы облегчить жизнь людям с деменцией и снизить вероятность потери вещей, можно предпринять несколько шагов:
Если человек перемещает вещи в неожиданные места, но это не представляет опасности, возможно, лучше не вмешиваться. Главное — обеспечить ему комфорт и безопасность.
Если у вашего близкого наблюдаются тревожные симптомы, стоит проконсультироваться с врачом. Хотя деменция неизлечима, ранняя диагностика и соответствующая терапия могут замедлить развитие болезни и улучшить качество жизни пациента. Важно помнить, что понимание и поддержка со стороны родных играют ключевую роль в адаптации человека к новым условиям жизни.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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