Этот фрукт защищает кости: учёные раскрыли удивительное свойство

Простая ежедневная привычка может стать настоящим щитом для ваших костей! Исследование, проведённое учёными Пенсильванского университета, выявило, что употребление сушёных слив способно замедлить развитие остеопороза. Это открытие особенно важно для женщин в постменопаузе, у которых риск переломов значительно возрастает.
Результаты работы, опубликованные в Osteoporosis International, показывают, что регулярное употребление этих фруктов может сохранить прочность костной ткани и снизить вероятность её разрушения. Ежедневное потребление сушёных слив положительно влияет на ключевые показатели здоровья костей, что делает это открытие чрезвычайно ценным с клинической точки зрения.
Почему это важно? В период постменопаузы снижение уровня эстрогенов ускоряет потерю костной массы, что увеличивает вероятность переломов. Хотя существуют специальные препараты, многие женщины их не принимают. Именно здесь сушёные сливы могут стать полезной альтернативой: богатые полифенолами и биоактивными соединениями, они помогают уменьшить воспалительные процессы, приводящие к разрушению костей.
В эксперименте участвовали 235 женщин в постменопаузе, разделённых на три группы: одна не употребляла сушёные сливы, вторая съедала 50 граммов (4-6 штук) в день, а третья — 100 граммов (10-12 штук). Каждые шесть месяцев их кости сканировали с помощью pQCT — метода, который анализирует плотность, структуру и прочность костей в 3D-формате.
Через год у тех, кто не ел сливы, была зафиксирована потеря костной массы, особенно в области голени. Напротив, участницы, ежедневно потреблявшие хотя бы 4 сливы, сохранили плотность и прочность костей. Однако группа, которая съедала 100 граммов, чаще прекращала участие, вероятно, из-за сложности придерживаться такого рациона.
Для годичного исследования такие результаты весьма обнадёживающие. Нам удалось сохранить прочность кортикального слоя кости в области голени, что крайне важно для предотвращения переломов.
Сливы полезны не только для костей! Исследования подтверждают, что этот фрукт обладает целым рядом других преимуществ:
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
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