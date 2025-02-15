Этот фрукт защищает кости: учёные раскрыли удивительное свойство

Простая ежедневная привычка может стать настоящим щитом для ваших костей! Исследование, проведённое учёными Пенсильванского университета, выявило, что употребление сушёных слив способно замедлить развитие остеопороза. Это открытие особенно важно для женщин в постменопаузе, у которых риск переломов значительно возрастает.

Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кость

Новые данные: как сушёные сливы укрепляют кости

Результаты работы, опубликованные в Osteoporosis International, показывают, что регулярное употребление этих фруктов может сохранить прочность костной ткани и снизить вероятность её разрушения. Ежедневное потребление сушёных слив положительно влияет на ключевые показатели здоровья костей, что делает это открытие чрезвычайно ценным с клинической точки зрения.

Почему это важно? В период постменопаузы снижение уровня эстрогенов ускоряет потерю костной массы, что увеличивает вероятность переломов. Хотя существуют специальные препараты, многие женщины их не принимают. Именно здесь сушёные сливы могут стать полезной альтернативой: богатые полифенолами и биоактивными соединениями, они помогают уменьшить воспалительные процессы, приводящие к разрушению костей.

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 235 женщин в постменопаузе, разделённых на три группы: одна не употребляла сушёные сливы, вторая съедала 50 граммов (4-6 штук) в день, а третья — 100 граммов (10-12 штук). Каждые шесть месяцев их кости сканировали с помощью pQCT — метода, который анализирует плотность, структуру и прочность костей в 3D-формате.

Через год у тех, кто не ел сливы, была зафиксирована потеря костной массы, особенно в области голени. Напротив, участницы, ежедневно потреблявшие хотя бы 4 сливы, сохранили плотность и прочность костей. Однако группа, которая съедала 100 граммов, чаще прекращала участие, вероятно, из-за сложности придерживаться такого рациона.

Для годичного исследования такие результаты весьма обнадёживающие. Нам удалось сохранить прочность кортикального слоя кости в области голени, что крайне важно для предотвращения переломов.

5 дополнительных полезных свойств сушёных слив

Сливы полезны не только для костей! Исследования подтверждают, что этот фрукт обладает целым рядом других преимуществ:

Стабилизируют уровень сахара в крови. Благодаря высокому содержанию клетчатки сливы замедляют скачки глюкозы после еды. Кроме того, они стимулируют выработку адипонектина — гормона, регулирующего уровень сахара в крови, что делает их полезными при диабете 2 типа.

Благодаря высокому содержанию клетчатки сливы замедляют скачки глюкозы после еды. Кроме того, они стимулируют выработку адипонектина — гормона, регулирующего уровень сахара в крови, что делает их полезными при диабете 2 типа. Обладают мощными антиоксидантными свойствами. Полифенолы, содержащиеся в сливах, помогают снизить воспаление и защитить клетки от повреждений, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Полифенолы, содержащиеся в сливах, помогают снизить воспаление и защитить клетки от повреждений, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Поддерживают здоровье сердца. Исследование 2024 года, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что 100 граммов слив в день способствуют уменьшению абдоминального жира, а значит, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование 2024 года, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что 100 граммов слив в день способствуют уменьшению абдоминального жира, а значит, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Способствуют здоровому пищеварению. Клетчатка и натуральный сорбитол в составе слив оказывают мягкое слабительное действие, помогая при запорах без побочных эффектов вроде вздутия или диареи.

Клетчатка и натуральный сорбитол в составе слив оказывают мягкое слабительное действие, помогая при запорах без побочных эффектов вроде вздутия или диареи. Помогают контролировать вес. Исследования показывают, что сливы способствуют длительному чувству насыщения, помогая снизить потребление лишних калорий.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

