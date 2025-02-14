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Что делать, если не получается похудеть в талии?

3:54
Здоровье

Объем талии зависит, в том числе, от толщины висцерального жира, физиологической жировой ткани в брюшной полости, на жизненно важных органах. Для его точного измерения потребовалось бы МРТ, но можно ограничиться и простыми замерами объемов и визуальной оценкой собственных пропорций. Как же избавиться от жира на талии?

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Правильное питание:

Да, хорошо приобрести привычку правильно питаться. Можно поставить себе задачу: две недели не питаться фастфудом, убрать белый хлеб и сладкое из рациона. Слишком резкий отказ от «быстрых» углеводов может ввергнуть организм в стресс, поэтому можно оставить один вид подслащенного натурального напитка — чай, кофе или натуральный лимонад (вода с лимоном и сахаром). Единственное условие: сладкий чай или кофе нужно пить отдельно от приемов пищи.

Рациональная диета с небольшим дефицитом калорий: чем проще продукт и способ его приготовления — тем лучше.

Выбирайте, что сварить или запечь: курицу или рыбу? Полюбите вареные яйца. Поверьте, от одного-двух штук пару раз в неделю холестерин не поднимется. Выбирайте правильные перекусы: авокадо, орехи, финики. Рацион зависит от предпочтений. Составляя его, просто придерживайтесь правила: чтобы похудеть, нужно есть меньше, чем двигаться.

Физическая активность:

Нельзя похудеть, не двигаясь. Выполняя любое кардио, можно значительно укрепить свой организм, повысить выносливость и похудеть. Но быстро изменить пропорции тела, уменьшив объем талии, без специальных упражнений не получится. При этом работать над прессом нужно комплексно, делая упражнения для «кора», включающие непосредственно упражнения на прямые мышцы живота, косые мышцы живота и мышцы спины.

Где, как, когда и по сколько можно заниматься?

Практика показывает, что карта фитнес-клуба не всегда будет залогом постоянных тренировок. Для того чтобы посещать зал, нужно сформировать привычку заниматься. Можно начать дома: делая небольшие серии упражнений по 20-30 минут утром, днем или вечером, в зависимости от графика, режима дня, биоритмов и желания.

График питания и тренировок:

На начальном этапе соотношение режима питания и тренировок не важно. Но, с увеличением интенсивности, стоит придерживаться принципа: в день «кардио» стараться не есть "быстрые" углеводы, а в день «силовых упражнений» не есть белки за час "до" и "после" тренировки.

Гидратация:

Пить достаточное количество воды — это значит выпивать несколько глотков каждые 15-20 минут или просто пить когда и сколько хочется. Но важно помнить, что обильное питье может привести к отекам и негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Заметив отеки, нужно уменьшить количество потребляемой жидкости и потребление соли, удерживающей влагу в теле.

Добавки и натуральные средства:

Некоторые добавки, такие как L-карнитин, могут поддержать процесс снижения веса. Но специальные добавки не обязательны, можно просто ограничиться обычными витаминами, если вы не профессиональный бодибилдер или спортсмен. Профессиональным спортсменам, выбирая витамины и БАДы, стоит учитывать список запрещенных в спорте препаратов.

Результаты:

Чтобы достичь результатов, важно сочетание питания, активности и контроля стресса. Видимые результаты могут проявиться уже через 2-3 недели. Главное — последовательность!

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности. Несмотря на распространённый стереотип, который ассоциирует фитнес исключительно с эстетическим видом тела, данное понятие гораздо глубже и затрагивает все аспекты человеческого тела, от ментального состояния до работы над активным долголетием. В современном формате принципы фитнеса исповедуют комплексную работу над возможностями тела и его здоровьем, направленную на улучшение качества жизни человека.
Фитнес включает:

  • Физические упражнения, направленные на эстетическую привлекательность тела;
  • Специализированные упражнения для улучшения работы опорно-двигательного аппарата;
  • Сбалансированное питание;
  • Методики для улучшения работы систем тела, в том числе сердечно-сосудистой, лимфатической и нервной;
  • Ментальные способы тренировок, в том числе медитацию и расслабление;
  • Массажные техники для снятия напряжения.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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