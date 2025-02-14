суперфуд финики

Самый вкусный способ уменьшить камни в почках!

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России финики чаще всего доступны в сушеном виде. Но на Ближнем Востоке их едят и свежими, а вкус у них — карамельный. Но даже сухие —различаются по степени мягкости и влажности. Они могут быть как твердыми и сухими, так и мягкими, с некоторым количеством влаги.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сладкий финик

Производители, дабы ускорить производство, высушивают фрукты в печах и вымачивают в сахаре. Засахаренные финики становятся приторными и калорийными. Такие финики можно распознать при покупке.

Суперфуд на каждый день:

Финики — отличное решение для перекуса на ходу или на работе. Стоит выбирать плоды в прозрачной упаковке, отдавая предпочтение плодам с косточкой, ровного темно-коричневого цвета (чрезмерно светлые — незрелые). Вымоченные в сахаре финики: влажные, блестящие и слипшиеся. Кожура с трещинками говорит о сушке в печи. Сморщенный вид — признак просрочки и брожения, такой продукт пользы не принесет.

Кому полезны финики:

Большинство фиников на российском рынке прошли обработку в сахарном сиропе, и поэтому людям, страдающим диабетом, их можно не более двух-трех штук в день. А вот традиционно высушенные финики очень даже полезны. Стоит спросить совета врача. Благодаря высокому содержанию калия, магния, марганца и меди, а также витаминов и антиоксидантов, финики являются настоящими друзьями для нервной системы, сердца и почек.

Нутрициологи рекомендуют:

Замочить финики на ночь, а затем — съесть. Говорят, такое потребление помогает снизить риск образования камней в почках. Но вполне возможно просто взять сушеные финики с собой, отправляясь по делам.

Хранение:

Мягкие финики лучше хранить в холодильнике, а твердые сухие — при комнатной температуре. Они не испортятся даже в жару.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). С давних времён используется человеком как высокоценный продукт питания. Существует городская легенда, что весь комплекс веществ, необходимых для полноценного питания человека, содержится в финиках. В ряде сказаний и легенд сообщается о случаях питания людей только финиками и водой в течение нескольких лет. Семена фиников замачивают и измельчают на корм животным. Их масло подходит для использования в косметике и дерматологии. Масло содержит лауриновую кислоту (36 %) и олеиновую кислоту (41 %). Общий мировой объём производства фиников в 2023 году составил 9,66 млн. тонн. Крупнейшие страны-производители фиников по данным ФАО на 2023 год.

Крупнейшими мировыми экспортёрами фиников в денежном выражении по состоянию на 2022 год стали в порядке убывания: Саудовская Аравия, Израиль, Иран, ОАЭ, Тунис, Алжир, Ирак, США, Египет, Нидерланды.

Основными странами-импортерами фиников в натуральном выражении по состоянию на 2023 год являются Индия, Марокко, Турция, Пакистан, Франция, Казахстан, Китай и Германия; в денежном выражении - Индия, Марокко, Франция, Турция, Нидерланды, США, Великобритания, Германия, Канада, Малайзия, Испания.

