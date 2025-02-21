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В Госдуме хотят запретить кальяны — и вот как это может спасти вам жизнь

2:09
Здоровье

В ГД предлагают запретить кальяны: судмедэксперт объяснил, почему это важно

В Госдуме обсуждают инициативу о полном запрете кальянов, и специалисты уже поддержали эту идею. Судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Алексей Решетун предупредил, что кальяны представляют серьёзную опасность для здоровья.

Врачи изучают рентгеновские снимки
Фото: National Cancer Institute by Unknown photographer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врачи изучают рентгеновские снимки

Чем опасно курение кальяна

По словам эксперта, при курении кальяна в организм попадает огромное количество вредных веществ. Среди них:

  • Никотин, вызывающий зависимость и повышающий нагрузку на сердце.
  • Угарный газ (СО), который снижает поступление кислорода в кровь и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Соли тяжёлых металлов, таких как мышьяк и свинец, способные накапливаться в организме и вызывать токсические эффекты.
  • Химические соединения, используемые в ароматизаторах и увлажнителях табака, чьи долгосрочные последствия для здоровья ещё не до конца изучены.

Особое беспокойство вызывает длительность курения кальяна. В отличие от сигарет, процесс может занимать десятки минут, что значительно увеличивает уровень вредных веществ, попадающих в организм.

Кальян или сигареты: что вреднее

Алексей Решетун отметил, что сравнивать вред от кальянов и сигарет бессмысленно, поскольку оба способа курения одинаково опасны. Заблуждение о "безопасности" кальяна связано с тем, что дым проходит через воду, но это не снижает его токсичности.

Заключение

Курение кальяна - это не просто безобидный ритуал, а серьёзная угроза здоровью. Длительное воздействие вредных веществ увеличивает риск сердечно-сосудистых и лёгочных заболеваний, а также способствует развитию никотиновой зависимости. Именно поэтому специалисты поддерживают запрет кальянов на законодательном уровне.

Уточнения

Никоти́н - высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых, преимущественно в листьях и стеблях табака.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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