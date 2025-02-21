В Госдуме хотят запретить кальяны — и вот как это может спасти вам жизнь

В Госдуме обсуждают инициативу о полном запрете кальянов, и специалисты уже поддержали эту идею. Судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Алексей Решетун предупредил, что кальяны представляют серьёзную опасность для здоровья.
Чем опасно курение кальяна
По словам эксперта, при курении кальяна в организм попадает огромное количество вредных веществ. Среди них:
Особое беспокойство вызывает длительность курения кальяна. В отличие от сигарет, процесс может занимать десятки минут, что значительно увеличивает уровень вредных веществ, попадающих в организм.
Кальян или сигареты: что вреднее
Алексей Решетун отметил, что сравнивать вред от кальянов и сигарет бессмысленно, поскольку оба способа курения одинаково опасны. Заблуждение о "безопасности" кальяна связано с тем, что дым проходит через воду, но это не снижает его токсичности.
Заключение
Курение кальяна - это не просто безобидный ритуал, а серьёзная угроза здоровью. Длительное воздействие вредных веществ увеличивает риск сердечно-сосудистых и лёгочных заболеваний, а также способствует развитию никотиновой зависимости. Именно поэтому специалисты поддерживают запрет кальянов на законодательном уровне.
Никоти́н - высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых, преимущественно в листьях и стеблях табака.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?