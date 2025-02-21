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Соковая диета: полезный детокс или быстрый путь к проблемам

2:17
Здоровье

Популярная соковая диета может нанести вред здоровью всего за три дня

Американские учёные из Северо-Западного университета выяснили, что модная соковая диета, набравшая популярность среди приверженцев детокса, может оказать негативное влияние на организм всего за три дня. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, эта диета изменяет баланс бактерий в кишечнике и ротовой полости, повышая риск воспалений и ухудшая когнитивные функции.

Соки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Соки

Как соковая диета влияет на организм

Исследователи наблюдали за тремя группами здоровых взрослых:

  1. Первая группа пила исключительно соки.
  2. Вторая сочетала соки с цельными продуктами.
  3. Третья питалась только цельными растительными продуктами.

Результаты показали, что у участников, которые употребляли только соки, произошло значительное увеличение количества бактерий, связанных с воспалительными процессами и повышенной проницаемостью кишечника. Это может привести к проблемам с пищеварением, снижению иммунитета и даже негативно сказаться на работе мозга.

Напротив, у группы, которая питалась цельными растительными продуктами, баланс микрофлоры улучшился. Люди, сочетавшие соки с обычной пищей, тоже испытали изменения, но они были менее выражены.

Почему отказ от клетчатки опасен

Старший автор исследования Мелинда Ринг объяснила, что исключение клетчатки из рациона нарушает баланс микробиома. Полезные бактерии лишаются питательных веществ, необходимых для нормального функционирования, а их место занимают вредные микроорганизмы, питающиеся сахаром. Это может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, включая нарушения обмена веществ и воспалительные процессы.

Заключение

Хотя соковые диеты могут казаться быстрым способом "очистить" организм, на самом деле они могут нанести вред здоровью уже через несколько дней. Вместо полного отказа от твёрдой пищи специалисты советуют сбалансированное питание с достаточным количеством клетчатки, которая поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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