Люди с нарушениями зрения теперь могут "видеть" спорт — вот как это работает

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Тактильное устройство OneCourt: новый способ следить за спортивными матчами для людей с нарушениями зрения

Инновационное устройство OneCourt, разработанное для людей с нарушениями зрения, обещает революцию в способах восприятия спортивных матчей. Оно превращает спортивную трансляцию в тактильный опыт, позволяя зрителям, которые не могут видеть, "почувствовать" ход игры, сообщает New Atlas.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

Как работает OneCourt

OneCourt представляет собой панель размером с ноутбук, на которой изображена рельефная карта игрового поля. Поверхность устройства вибрирует в соответствии с движением мяча, что позволяет пользователю ощутить в реальном времени, где находится мяч и какие события происходят на поле. Каждый момент - передача, удар или гол — сопровождается уникальным вибрационным паттерном, похожим на шрифт Брайля, что даёт возможность "прикоснуться" к игре.

Кроме того, устройство отображает текущий счёт и оставшееся время на специально выделенных участках панели, а также может воспроизводить аудиофрагменты, которые дают дополнительный контекст происходящему. Таким образом, OneCourt становится полноценным инструментом для восприятия спортивных матчей, улучшая опыт людей с нарушениями зрения.

Тестирование и будущее устройства

OneCourt уже протестировали на матчах по баскетболу, бейсболу и американскому футболу. В будущем разработчики планируют адаптировать устройство для других видов спорта, таких как футбол и хоккей, расширяя его возможности для большего числа людей.

Заключение

OneCourt - это прорывное решение, которое открывает новый мир спортивных трансляций для людей с нарушениями зрения. Это устройство не только помогает таким зрителям быть в курсе происходящего на поле, но и делает опыт игры более доступным и насыщенным.

Уточнения

Прямо́й эфи́р - это процесс непосредственной передачи телевизионного или радио сигнала с места проведения записи в эфир, то есть трансляция сигнала в реальном времени, без предварительной звукозаписи.



