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Чудо-растение поможет стабилизировать сахар в крови и оздоровить организм

4:13
Здоровье

Сегодня медицина вновь обратилась к растительным препаратам. Многие травяные настои помогают регулировать различные процессы в организме. И хотя они не являются волшебными средствами, они способны улучшить качество жизни тех, кто использует их осознанно.

Шалфей
Фото: Own work by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шалфей

Шалфей относится к растениям, которые, как утверждается, полезны для пациентов с диабетом. Исследования показали, что некоторые его экстракты имеют гипогликемический эффект. Влияние растения на уровень глюкозы сравнимо с эффектом, подобным метформину – препарату первой очереди, назначаемому людям, страдающим сахарным диабетом 2-го типа. Суть работы которого заключается в уменьшении количества сахара, который печень выбрасывает в кровь. Наблюдения за фокус-группами, состоящими из здоровых людей, людей с повышенным сахаром в крови и страдающих диабетом второго типа, показали, что шалфей может быть полезным в качестве пищевой добавки в профилактике диабета второго типа за счет снижения уровня глюкозы в плазме у людей. А также в комплексной терапии заболевания

Антиоксиданты, присутствующие в шалфее, улучшают память, концентрацию, спокойствие и бдительность человека. Шалфей полезен в комплексе средств для снижения функции щитовидной железы. Он обладает карминативным (ветрогонным) действием и помогает при вздутии и изжоге.

Растение может облегчить предменструальный синдром (ПМС), снизить уровень андрогенов и прогестерона. Традиционно считается, что шалфей способен стимулировать работу яичников, положительно влияя на овуляцию. При климаксе может облегчить приливы, если его заваривать и пить как чай.

Настой шалфея и соли успешно применяется в поддержании гигиены полости рта.

Как заваривать шалфей?

Важно помнить, что  растения требуют разной обработки. Большинство отваров готовится на водяной бане. Вот один из способов: на дно кастрюли кладется небольшое полотенце или хлопковая салфетка, на нее ставится эмалированная емкость с травами, залитыми холодной водой. В большую емкость заливается вода: она должна покрывать максимум 2/3 емкости с травами.  Доводится до кипения, выключается и настаивается. Тем не менее, шалфей также можно просто заливать кипятком и настаивать.

Важно помнить, что шалфей, как любое лекарственное растение, имеет противопоказания:

Шалфей и его эфирное масло могут содержать до 50% туйона, вещества — монотерпин, в больших дозах оказывающего психотропное действие. Конечно, выпив чашку чая, человек не будет испытывать эйфорию, агрессию или галлюцинации, но этого  может быть вполне достаточно, чтобы вызвать судороги у людей, страдающих эпилепсией. Употребление шалфея может снизить эффективность противосудорожных лекарств. 

В связи с опасностью возникновения судорог, шалфей не рекомендуется принимать беременным женщинам. Это вещество также может вызвать снижение лактации.

Подвид шалфея, называемый «испанским», содержит высокий уровень фитоэстрогенов и не должен приниматься при таких заболеваниях, как эндометриоз матки, рак матки или яичников.

Шалфей может повышать кровяное давление и не рекомендуется людям, страдающим артериальной гипертензией или гипертонией. Но при этом  усиливает действие седативных препаратов, включая и эффект "замедления дыхания".

Все противопоказания касаются как приема шалфея внутрь в виде чаев и настоев, так и ароматерапии.

Шалфей — мощное лекарственное растение, применяющееся как отдельно, так и в комплексе с другими лекарственными растениями или препаратами, употреблять которое нужно в соответствии с предписаниями врача и специалиста по фито-лечению  и рецептами. Самолечение может быть опасно.

Уточнения

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода распространены во всех частях Старого и Нового Света. Род включает более 1000 видов.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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