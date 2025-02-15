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Эта группа крови стареет медленнее — новое открытие учёных

Здоровье

Может ли группа крови влиять на продолжительность жизни? Недавние исследования подтверждают эту гипотезу: обладатели группы крови B стареют медленнее и реже сталкиваются с возрастными изменениями.

Пробирка
Фото: commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пробирка

Что показали исследования?

Учёные давно изучают связь между группой крови и долголетием. В 2004 году в Токио было проведено исследование среди 269 долгожителей старше 100 лет. Оно показало, что люди с группой крови B встречаются среди них чаще, чем среди населения в целом.

В 2024 году были получены новые доказательства. В исследовании, опубликованном в журнале Experimental Gerontology, приняли участие более 5000 добровольцев. Учёные анализировали биологический возраст 11 органов и проверили уровень 4000 белков в кровотоке.

Результаты показали, что около 20% людей испытывают ускоренное старение одного или нескольких органов. Однако среди участников с группой крови B такой закономерности не наблюдалось.

Что это значит?

Исследователи предполагают, что носители группы B обладают некими биологическими преимуществами, которые замедляют процессы старения. Возможно, их организм лучше справляется с воспалениями, а клетки дольше сохраняют молодость.

Наука продолжает изучать влияние группы крови на здоровье и долголетие. Однако уже сейчас можно сказать, что обладатели группы B могут иметь генетическое преимущество в борьбе со старением.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви - генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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