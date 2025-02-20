Не ешь перед телевизором: вот почему твоя фигура страдает от этой привычки

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему опасно есть перед телевизором и как музыка помогает контролировать аппетит

Многие из нас привыкли ужинать за просмотром любимых программ, но, как выяснили учёные, такая привычка может привести к перееданию и даже к проблемам с весом. Исследования показывают, что не только то, что мы едим, но и то, что мы слушаем, влияет на количество потребляемой пищи.

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Как музыка влияет на наш выбор еды

Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели исследования, которые показали интересную связь между музыкой и едой. Оказалось, что люди, слушающие спокойные классические композиции, склонны выбирать более лёгкие блюда с минимальным содержанием жиров и калорий. Напротив, любители рэпа, рока и джаза предпочитают более калорийную и жирную пищу.

Почему спокойная музыка помогает контролировать аппетит

Эксперты считают, что расслабляющая музыка влияет на активность тех частей мозга, которые отвечают за чувство голода. Спокойные мелодии, такие как классическая музыка, снижают аппетит, что помогает не только контролировать порции, но и, возможно, способствует снижению веса. В то время как активные жанры, наоборот, стимулируют желание есть больше и чаще.

Опасность еды перед телевизором

Но не только музыка может повлиять на количество съедаемой пищи. Очень важно, в какой обстановке проходит трапеза. Специалисты давно предупреждают: есть перед телевизором — это худшая идея. При просмотре любимых шоу или фильмов человек отвлекается от пищи и собственных ощущений. Мы начинаем есть неосознанно, не замечая, как быстро насыщаемся.

Заблуждение, что можно съесть порцию за порцией, не замечая. Чувство насыщения приходит не сразу — когда желудок заполняется, голод постепенно притупляется, но окончательно исчезает только тогда, когда питательные вещества поступают в кровь. Поэтому очень важно есть медленно, не спеша. В противном случае возрастает риск переедания.

Как избежать переедания

Чтобы избежать лишнего, стоит не только избегать еды перед телевизором, но и прислушиваться к своему телу, чтобы вовремя почувствовать насыщение. Помогает в этом и музыка — включив классические композиции во время ужина, вы будете есть меньше и выбирать более здоровую пищу.

Уточнения

Музыка́льный жанр - род музыки, музыкальных произведений, характеризующийся определёнными сюжетными, композиционными, стилистическими и др. признаками; а также отдельные разновидности этого рода.



