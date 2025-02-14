Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работу найдут 4000 человек: в Кемеровской области появится новая экономическая зона
Сергей Лазарев показал отель, в котором отдыхает с детьми в Дубае
Как не потерять доверие кошки: 15 действий, которых следует избегать
Сахар в кофе: вредная привычка или полезный ритуал
Соседи в панике: теперь за дачные постройки придется платить налог
Больше никакого жёсткого мяса! Один шаг — и плов получается идеальным
Эксперименты в саду: стоит ли поливать рассаду газировкой?
Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости
Тайна снов о кошках: от гармонии до предупреждения о предательстве

Один напиток перед сном — и вы забудете о бессоннице

2:38
Здоровье

В мире травяных настоев есть один напиток, который выделяется своим мощным успокаивающим эффектом — чай с корицей. Этот натуральный эликсир не только помогает организму расслабиться, но и делает сон более глубоким и спокойным, сообщает Medpulse.

чай с шалфеем
Фото: freepik by stockking
чай с шалфеем

Почему чай с корицей помогает засыпать?

Современный ритм жизни часто мешает нам полноценно отдыхать. Стресс, работа, гаджеты и нерегулярный график могут привести к нарушениям сна. Однако один из простых и эффективных способов улучшить ночной отдых — это включить в свой вечерний ритуал чашку тёплого чая с корицей.

Этот напиток полезен благодаря нескольким свойствам:

  • Снижает уровень кортизола (гормона стресса), помогая телу быстрее расслабиться.
  • Стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая скачки глюкозы, которые могут вызвать ночные пробуждения.
  • Обладает противовоспалительным эффектом, способствуя расслаблению мышц и более глубокому сну.

Дополнительные преимущества чая с корицей

Помимо своего успокаивающего действия, этот чай:

  • улучшает пищеварение и помогает избавиться от дискомфорта в желудке;
  • укрепляет иммунную систему благодаря высокому содержанию антиоксидантов;
  • Способствует нормальному кровообращению и поддержанию здорового обмена веществ.

Как приготовить чай с корицей?

  1. Вскипятите чашку воды.
  2. Добавьте палочку корицы или 1 чайную ложку молотой корицы.
  3. Дайте настояться 5-10 минут.
  4. По желанию можно добавить мёд или лимон для усиления вкуса и пользы.

Когда пить чай с корицей?

Лучше всего употреблять его за 30-60 минут до сна. Это поможет организму подготовиться к отдыху и расслабиться перед засыпанием.

Другие натуральные чаи для сна

Если вы хотите попробовать разные напитки, также помогут:

Ромашковый чай — известен своими успокаивающими свойствами.

Чай с валерианой — одно из самых мощных натуральных седативных средств.

Чай с лавандой — помогает снять стресс и тревожность.

Чай из пассифлоры — эффективен при бессоннице.

Чай с мелиссой — снижает нервное напряжение и способствует расслаблению.

Чай с корицей — это не просто вкусный напиток, но и натуральное средство для борьбы со стрессом и бессонницей. Включая его в вечерний ритуал, можно улучшить качество сна и почувствовать себя более отдохнувшим.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Обсудить
Сейчас читают
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери
Шоу-бизнес
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери Аудио 
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Последние материалы
Больше никакого жёсткого мяса! Один шаг — и плов получается идеальным
Эксперименты в саду: стоит ли поливать рассаду газировкой?
Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости
Тайна снов о кошках: от гармонии до предупреждения о предательстве
У озера Сальто в горах, где можно отдохнуть и покататься на велосипеде
Экономист спрогнозировал весенний рост цен в России
Цензура в Европе. Джей-Ди Вэнс сделал заявление
Дмитрий Нагиев показал архивное фото со своей бывшей девушкой
Низкоуглеводная пицца на сковороде: быстро и полезно
Tesla подает иски против потребителей: война с критиками в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.