Один напиток перед сном — и вы забудете о бессоннице

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире травяных настоев есть один напиток, который выделяется своим мощным успокаивающим эффектом — чай с корицей. Этот натуральный эликсир не только помогает организму расслабиться, но и делает сон более глубоким и спокойным, сообщает Medpulse.

Фото: freepik by stockking чай с шалфеем

Почему чай с корицей помогает засыпать?

Современный ритм жизни часто мешает нам полноценно отдыхать. Стресс, работа, гаджеты и нерегулярный график могут привести к нарушениям сна. Однако один из простых и эффективных способов улучшить ночной отдых — это включить в свой вечерний ритуал чашку тёплого чая с корицей.

Этот напиток полезен благодаря нескольким свойствам:

Снижает уровень кортизола (гормона стресса), помогая телу быстрее расслабиться.

(гормона стресса), помогая телу быстрее расслабиться. Стабилизирует уровень сахара в крови , предотвращая скачки глюкозы, которые могут вызвать ночные пробуждения.

, предотвращая скачки глюкозы, которые могут вызвать ночные пробуждения. Обладает противовоспалительным эффектом, способствуя расслаблению мышц и более глубокому сну.

Дополнительные преимущества чая с корицей

Помимо своего успокаивающего действия, этот чай:

улучшает пищеварение и помогает избавиться от дискомфорта в желудке;

укрепляет иммунную систему благодаря высокому содержанию антиоксидантов;

Способствует нормальному кровообращению и поддержанию здорового обмена веществ.

Как приготовить чай с корицей?

Вскипятите чашку воды. Добавьте палочку корицы или 1 чайную ложку молотой корицы. Дайте настояться 5-10 минут. По желанию можно добавить мёд или лимон для усиления вкуса и пользы.

Когда пить чай с корицей?

Лучше всего употреблять его за 30-60 минут до сна. Это поможет организму подготовиться к отдыху и расслабиться перед засыпанием.

Другие натуральные чаи для сна

Если вы хотите попробовать разные напитки, также помогут:

Ромашковый чай — известен своими успокаивающими свойствами.

Чай с валерианой — одно из самых мощных натуральных седативных средств.

Чай с лавандой — помогает снять стресс и тревожность.

Чай из пассифлоры — эффективен при бессоннице.

Чай с мелиссой — снижает нервное напряжение и способствует расслаблению.

Чай с корицей — это не просто вкусный напиток, но и натуральное средство для борьбы со стрессом и бессонницей. Включая его в вечерний ритуал, можно улучшить качество сна и почувствовать себя более отдохнувшим.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.



Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

