Это может стоить вам жизни: как сидячая работа влияет на ваше сердце и суставы

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Сезон аллергии в России начнётся раньше: что ожидают эксперты

Аномально тёплая зима в этом году меняет сезон цветения растений, что влияет на начало сезона аллергии в России. Аллергики начинают ощущать первые симптомы намного раньше обычного.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия

Почему сезон начнётся раньше

В некоторых регионах России уже фиксируются первые следы пыльцы растений, которые обычно начинают цвести позже. Например, в Москве и области уже обнаружена пыльца ольхи, а на северо-западе страны — пыльца орешника. Эти виды растений в основном занесены из Европы, что подтверждает изменение природных циклов из-за климатических изменений.

Однако не только европейские растения начинают рано цвести. В ближайшие два месяца также ожидается цветение берёзы, что обычно сопровождается обострением аллергических реакций у многих людей.

Не только растения: плесневые грибки

Как отметила аллерголог-иммунолог Юлия Селихова, аллергики могут столкнуться с неприятными симптомами не только из-за пыльцы растений, но и из-за определённых видов плесневых грибков. Уже сейчас наблюдается активизация некоторых грибков, чьи споры также могут вызвать аллергию.

"Ряд моих пациентов столкнулись с аллергической реакцией на их споры", — сообщила врач.

Ожидаемые последствия

Из-за раннего начала сезона аллергии важно быть готовыми к первым проявлениям недомогания. Симптомы аллергии, такие как заложенность носа, зуд в глазах, кашель и чихание, могут появляться уже в ближайшие недели. Врачи рекомендуют аллергикам принимать меры заранее, чтобы избежать обострений.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

