Вред сидячей работы: 5 простых советов для здоровья и продуктивности

Длительное сидение за рабочим столом может серьёзно повлиять на здоровье, предупреждает врач Э. Овнанян. Малоподвижный образ жизни, ставший нормой для многих из нас, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета, а также негативно сказывается на зрении, суставах и позвоночнике.
Почему сидячая работа опасна
Работа в сидячем положении приводит к недостаточному кровообращению, что может вызвать застойные явления в организме. Постоянное напряжение на позвоночник и суставы ухудшает их состояние, что способствует развитию хронических болей и заболеваний. Кроме того, длительное сидение в одной позе вредно для глаз, ведь они не получают достаточно отдыха от экранов компьютеров и других устройств.
Как снизить риски сидячей работы
Чтобы избежать негативных последствий, врач рекомендует следующие простые, но эффективные меры:
Советы для работающих удалённо
Ранее терапевт Е. Трускова дала рекомендации тем, кто работает удалённо. Она подчеркнула важность соблюдения режима дня, раннего подъёма и прогулок на свежем воздухе. Также врач советует правильно организовать рабочее пространство, избегать дневных долгих снов и соблюдать режим сна.
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