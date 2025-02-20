Вред сидячей работы: 5 простых советов для здоровья и продуктивности

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главные опасности сидячей работы и советы по снижению рисков

Длительное сидение за рабочим столом может серьёзно повлиять на здоровье, предупреждает врач Э. Овнанян. Малоподвижный образ жизни, ставший нормой для многих из нас, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета, а также негативно сказывается на зрении, суставах и позвоночнике.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина в офисе

Почему сидячая работа опасна

Работа в сидячем положении приводит к недостаточному кровообращению, что может вызвать застойные явления в организме. Постоянное напряжение на позвоночник и суставы ухудшает их состояние, что способствует развитию хронических болей и заболеваний. Кроме того, длительное сидение в одной позе вредно для глаз, ведь они не получают достаточно отдыха от экранов компьютеров и других устройств.

Как снизить риски сидячей работы

Чтобы избежать негативных последствий, врач рекомендует следующие простые, но эффективные меры:

Каждые 45 минут делать перерыв. Вставайте, размягчайте мышцы, выполняйте лёгкие упражнения для глаз, чтобы снять напряжение. Больше ходить. Старайтесь заменить поездки на общественном транспорте или на автомобиле пешими прогулками. Это не только улучшит здоровье, но и повысит вашу физическую активность. Пейте воду. Регулярное потребление воды способствует нормализации обмена веществ и предотвращает обезвоживание.

Советы для работающих удалённо

Ранее терапевт Е. Трускова дала рекомендации тем, кто работает удалённо. Она подчеркнула важность соблюдения режима дня, раннего подъёма и прогулок на свежем воздухе. Также врач советует правильно организовать рабочее пространство, избегать дневных долгих снов и соблюдать режим сна.

Уточнения

Удалённая рабо́та - форма занятости, при которой работодатель и наёмный работник находятся на значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату при помощи современных средств связи.

