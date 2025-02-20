Как ваше беспокойство о здоровье может быть связано с психоэмоциональными проблемами

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как отличить мнительность от реальной болезни: советы врача

Многие из нас иногда игнорируют сигналы, которые подаёт наш организм, но есть и те, кто переживает из-за малейших недомоганий. Как не запутаться и отличить, когда ваше беспокойство обосновано, а когда это просто мнительность? Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета, Андрей Шмилович, дал несколько полезных рекомендаций.

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Мнительность или болезнь: как понять разницу

По словам эксперта, около 20-30% пациентов, обращающихся к терапевтам, на самом деле нуждаются не столько в физическом лечении, сколько в психологической поддержке. Такие люди часто приходят к врачам с уже собранным "архивом" медицинских обследований, сделанных у других специалистов.

Когда врач видит, что пациент не обнаруживает серьёзных заболеваний, важно обратить внимание на характер его переживаний. Часто эти люди испытывают навязчивые мысли о своём здоровье, уверены, что у них есть скрытая болезнь, хотя все результаты обследований отрицательны.

Что выдаёт мнительность

Пациенты, страдающие от мнительности, как правило, имеют гипертрофированные эмоции. Их рассуждения по поводу состояния здоровья часто не логичны, а попытки найти болезнь становятся не целью лечения, а самоцелью. Примечательным является и их отношение к положительным новостям о состоянии здоровья. Вместо радости, они зачастую чувствуют разочарование или недоверие к врачу.

"Это люди, которые не верят в благоприятный результат, так как для них важен сам процесс поиска болезни, а не её отсутствие", — отметил Шмилович.

Как справляться с этим

Важно помнить, что не всегда наши ощущения о здоровье соответствуют реальной картине. Когда анализы и обследования не подтверждают болезни, но вы продолжаете переживать, возможно, стоит обратиться к психотерапевту. Эмоциональные переживания, связанные с состоянием здоровья, могут быть связаны с психологическими проблемами, требующими профессиональной помощи.

Уточнения

Боле́знь - это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

