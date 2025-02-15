Хотите сохранить здоровую печень? Тогда узнайте, какие продукты её разрушают

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все, кто немного заботится о своём здоровье, знают, что наибольший ущерб печени наносят алкоголь, сладкие, мучные и жирные продукты. Однако доктор Александр Мясников добавил в этот список и другие опасные продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хлеб

В программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач рассказал о процессе разрушения печени. Он отметил, что если рацион в основном состоит из "плохих" продуктов, то в печени начинается постепенное замещение активной ткани гепатоцитов жировой и потом рубцовой тканью.

К таким опасным продуктам относятся животные жиры, ненасыщенные жиры и быстро усваиваемые углеводы. Поэтому стоит ограничить или полностью исключить из своего рациона белый хлеб, сахар, белую муку, белые макароны и белый рис.

"Я не зря говорю, не ешьте ничего белого. Всё белое для печени нежелательно. Все, что очень быстро усваивается, всё рафинированное, для печени вредно", — отметил специалист.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.



Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных.

