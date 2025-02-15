Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SHOT: Более 15 взрывов прогремели над Волгоградом
Bloomberg: РФ соберет опытных переговорщиков на встречу с Америкой по Украине
Самолёт сел не там, где планировалось: всё из-за четырёх пассажиров — что они натворили
Сильное землетрясение произошло в Барнауле
Роскошь в интерьере: 5 цветов, которые сделают ваш дом очень дорогим
Узнал, как засыпать за 2 минуты: метод, который изменит качество жизни
Какую алычу посадить на даче: идеальные сорта для вашего участка
Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить
Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме

Еда, которая может вызвать эпилепсию: скрытые угрозы в вашем рационе

3:57
Здоровье

Некоторые продукты питания могут негативно влиять на работу нервной системы и повышать риск эпилептических приступов. Специалисты предупреждают: пищевые триггеры могут варьироваться у разных людей, но есть ряд продуктов, которые особенно опасны для пациентов с этим заболеванием.

девушка с едой
Фото: freepik
девушка с едой

Как еда влияет на приступы эпилепсии

В Международный день борьбы с эпилепсией Роспотребнадзор напомнил, что в продуктах могут скрываться паразиты, способные спровоцировать приступы. Бактерии и токсины могут оказывать токсичное влияние на головной мозг, вызывая воспалительные процессы, которые приводят к судорогам, головным болям и даже поведенческим изменениям.

Источниками заражения могут стать мясо, овощи, фрукты и загрязненная вода. Чтобы снизить риски, важно:

  • Отказаться от употребления сырого или плохо прожаренного мяса.
  • Тщательно мыть продукты перед употреблением.
  • Соблюдать санитарные нормы хранения и приготовления пищи.
  • Следить за личной гигиеной, особенно после контакта с животными.

Но даже если исключить паразитов, существуют продукты, способные провоцировать приступы эпилепсии из-за их влияния на нервную систему.

Основные триггеры приступов

Специалисты выделяют несколько факторов, повышающих вероятность приступов:

  • Стресс.
  • Недостаток сна.
  • Яркий или мерцающий свет.
  • Пропуск приёма назначенных лекарств.

Но не менее важно учитывать влияние питания, ведь некоторые продукты могут вызывать перевозбуждение нейронов или нарушать химический баланс в мозге.

Какие продукты повышают риск приступов

Некоторые группы продуктов способны усиливать возбудимость нервной системы и увеличивать вероятность судорог.

  • Сахар и быстрые углеводы: резкие скачки уровня глюкозы в крови могут нарушить работу мозга. Опасны сладкие газированные напитки, конфеты, шоколадные батончики, выпечка и десерты с высоким содержанием сахара.
  • Кофеин: стимуляция центральной нервной системы может повысить активность нейронов. Кофе, энергетические напитки, крепкий чай — всё это увеличивает риск приступа.
  • Аллергены: молочные продукты, глютен, орехи, морепродукты, цитрусовые и помидоры могут провоцировать воспалительные реакции в организме, негативно влияя на мозг.
  • Дефицит магния и витаминов группы B: недостаток этих веществ приводит к ухудшению работы нервной системы. Рационы, бедные овощами, злаками, мясом и рыбой, могут способствовать возникновению приступов.
  • Обезвоживание: нехватка жидкости негативно сказывается на работе мозга. Важно избегать продуктов, способствующих потере влаги, таких как соленья, алкоголь и кофе.

Почему алкоголь особенно опасен

Спиртные напитки — один из самых сильных триггеров для людей с эпилепсией. Даже небольшие дозы могут нарушить баланс нейротрансмиттеров, что увеличивает вероятность приступа. Особенно высок риск у людей, принимающих противоэпилептические препараты, так как алкоголь может снижать их эффективность.

Опасность глутамата натрия

Этот усилитель вкуса, который часто встречается в фастфуде и полуфабрикатах, способен вызывать чрезмерное возбуждение нейронов, что делает его потенциально опасным для людей с эпилепсией.

Итог

Правильное питание играет важную роль в профилактике приступов. Важно следить за рационом, исключая потенциально опасные продукты, и наблюдать за реакцией организма. Если возникают сомнения, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать индивидуальный режим питания, снижающий риск приступов.

Уточнения

Эпиле́пси́я (лат. epilepsia от др.-греч. ἐπιληψίαἐπίληπτος "схваченный, пойманный, застигнутый"), также арх. паду́чая (от лат. caduca) — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения Аудио 
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Наука и техника
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей Аудио 
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Новости спорта
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Последние материалы
Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить
Какую алычу посадить на даче: идеальные сорта для вашего участка
Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме
Гладков: Киевский режим атаковал 5 населенных пунктов в Белгородской области
Если вам машут из окна авто — это не флирт, а важный сигнал
Как деревья отражают математические закономерности на картинах художников
Алсу показала, как отметила День влюблённых: нам не везёт в любви
Варка пельменей: простой совет, который поможет добиться идеальной текстуры и не даст им слипнуться
Секреты правильного комбинирования сывороток для максимальной эффективности
Дочка Сергея Лазарева станцевала под песню Сигма бой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.