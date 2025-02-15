Еда, которая может вызвать эпилепсию: скрытые угрозы в вашем рационе

3:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты питания могут негативно влиять на работу нервной системы и повышать риск эпилептических приступов. Специалисты предупреждают: пищевые триггеры могут варьироваться у разных людей, но есть ряд продуктов, которые особенно опасны для пациентов с этим заболеванием.

Фото: freepik девушка с едой

Как еда влияет на приступы эпилепсии

В Международный день борьбы с эпилепсией Роспотребнадзор напомнил, что в продуктах могут скрываться паразиты, способные спровоцировать приступы. Бактерии и токсины могут оказывать токсичное влияние на головной мозг, вызывая воспалительные процессы, которые приводят к судорогам, головным болям и даже поведенческим изменениям.

Источниками заражения могут стать мясо, овощи, фрукты и загрязненная вода. Чтобы снизить риски, важно:

Отказаться от употребления сырого или плохо прожаренного мяса.

Тщательно мыть продукты перед употреблением.

Соблюдать санитарные нормы хранения и приготовления пищи.

Следить за личной гигиеной, особенно после контакта с животными.

Но даже если исключить паразитов, существуют продукты, способные провоцировать приступы эпилепсии из-за их влияния на нервную систему.

Основные триггеры приступов

Специалисты выделяют несколько факторов, повышающих вероятность приступов:

Стресс.

Недостаток сна.

Яркий или мерцающий свет.

Пропуск приёма назначенных лекарств.

Но не менее важно учитывать влияние питания, ведь некоторые продукты могут вызывать перевозбуждение нейронов или нарушать химический баланс в мозге.

Какие продукты повышают риск приступов

Некоторые группы продуктов способны усиливать возбудимость нервной системы и увеличивать вероятность судорог.

Сахар и быстрые углеводы : резкие скачки уровня глюкозы в крови могут нарушить работу мозга. Опасны сладкие газированные напитки, конфеты, шоколадные батончики, выпечка и десерты с высоким содержанием сахара.

: резкие скачки уровня глюкозы в крови могут нарушить работу мозга. Опасны сладкие газированные напитки, конфеты, шоколадные батончики, выпечка и десерты с высоким содержанием сахара. Кофеин : стимуляция центральной нервной системы может повысить активность нейронов. Кофе, энергетические напитки, крепкий чай — всё это увеличивает риск приступа.

: стимуляция центральной нервной системы может повысить активность нейронов. Кофе, энергетические напитки, крепкий чай — всё это увеличивает риск приступа. Аллергены : молочные продукты, глютен, орехи, морепродукты, цитрусовые и помидоры могут провоцировать воспалительные реакции в организме, негативно влияя на мозг.

: молочные продукты, глютен, орехи, морепродукты, цитрусовые и помидоры могут провоцировать воспалительные реакции в организме, негативно влияя на мозг. Дефицит магния и витаминов группы B : недостаток этих веществ приводит к ухудшению работы нервной системы. Рационы, бедные овощами, злаками, мясом и рыбой, могут способствовать возникновению приступов.

: недостаток этих веществ приводит к ухудшению работы нервной системы. Рационы, бедные овощами, злаками, мясом и рыбой, могут способствовать возникновению приступов. Обезвоживание: нехватка жидкости негативно сказывается на работе мозга. Важно избегать продуктов, способствующих потере влаги, таких как соленья, алкоголь и кофе.

Почему алкоголь особенно опасен

Спиртные напитки — один из самых сильных триггеров для людей с эпилепсией. Даже небольшие дозы могут нарушить баланс нейротрансмиттеров, что увеличивает вероятность приступа. Особенно высок риск у людей, принимающих противоэпилептические препараты, так как алкоголь может снижать их эффективность.

Опасность глутамата натрия

Этот усилитель вкуса, который часто встречается в фастфуде и полуфабрикатах, способен вызывать чрезмерное возбуждение нейронов, что делает его потенциально опасным для людей с эпилепсией.

Итог

Правильное питание играет важную роль в профилактике приступов. Важно следить за рационом, исключая потенциально опасные продукты, и наблюдать за реакцией организма. Если возникают сомнения, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать индивидуальный режим питания, снижающий риск приступов.

Уточнения

Эпиле́пси́я (лат. epilepsia от др.-греч. ἐπιληψία ← ἐπίληπτος "схваченный, пойманный, застигнутый"), также арх. паду́чая (от лат. caduca) — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.

