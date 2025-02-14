Как вернуть вкус и обоняние после COVID-19: советы невролога и парфюмера

Потеря или искажение вкуса и обоняния – распространенная проблема после COVID-19. В статье неврологи и парфюмеры делятся опытом восстановления органов чувств после болезни.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая больная в маске

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может поражать обонятельные рецепторы, что приводит к временной или длительной потере обоняния или его искажению. У некоторых переболевших могут развиться дисгевзия (извращение вкуса) и паросмия (неправильное восприятие запахов). Первым шагом к восстановлению является лечение основного заболевания. Затем необходимо ежедневно проводить "обонятельные тренировки". Эта методика заключается в регулярном вдыхании сильных ароматов, что помогает "переобучить" обонятельные рецепторы и ускорить процесс восстановления. Главное – не переусердствовать с силой запаха: некоторые, даже натуральные, ароматы могут оказывать весьма значительное и неожиданное воздействие.

Парфюмеры, или, точнее, "носы" — специалисты по запахам, способные помнить и различать более 1000 ароматов, советуют тренироваться различать запахи как можно скорее после выздоровления.

Вы можете начать тренировку носа, угадывая запахи некоторых основных безвредных ингредиентов, таких как ваниль, роза, лайм, мята, корица. Попробуйте вдыхать запах как натуральных продуктов (бутона розы или палочки корицы), так и эфирных масел. В последнем случае запах будет более концентрированным, но может быть слегка искажен. Понюхайте их по отдельности с закрытыми глазами, представляя перед глазами источник запаха. Дышите спокойно, сохраняя ароматы в памяти.

Для восстановления нормальной работы обонятельных и вкусовых рецепторов после перенесенного COVID-19 поможет комплекс мер. Неврологи советуют провести коррекцию питания для восполнения дефицита питательных веществ и принимать препараты, улучшающие функционирование нервной системы, назначенных врачом, делится URA.RU.

Уточнения

Альфа-штамм коронавируса SARS-CoV-2, также известный как VOC-202012/01, линия B.1.1.7 или 20B/501Y.V1 — штамм вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Этот штамм был впервые обнаружен в начале декабря 2020 года во время пандемии COVID-19 в Великобритании. Штамм также примечателен большим количеством мутаций.



