Много или мало? Как определить, хватает ли вам белка

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белок — ключевой элемент нашего рациона, но его недостаток или переизбыток могут серьезно сказаться на здоровье. Как понять, получаете ли вы его в правильном количестве?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Признаки нехватки белка

Тяга к еде и сладкому : организм не может поддерживать стабильный уровень сахара в крови, вызывая постоянное желание перекусить.

: организм не может поддерживать стабильный уровень сахара в крови, вызывая постоянное желание перекусить. Уменьшение мышечной массы : при нехватке белка тело начинает расходовать мышцы.

: при нехватке белка тело начинает расходовать мышцы. Хроническая усталость и подавленность : белок участвует в выработке серотонина, поэтому его дефицит ухудшает настроение.

: белок участвует в выработке серотонина, поэтому его дефицит ухудшает настроение. Отеки : недостаток белка мешает удерживать воду в кровеносных сосудах, что приводит к отечности.

: недостаток белка мешает удерживать воду в кровеносных сосудах, что приводит к отечности. Проблемы с волосами, кожей и ногтями: волосы истончаются, кожа становится сухой, ногти ломаются.

Признаки избытка белка

Набор веса : организм начинает запасать излишки белка в виде жира.

: организм начинает запасать излишки белка в виде жира. Запоры : белковая пища часто бедна клетчаткой, что замедляет работу кишечника.

: белковая пища часто бедна клетчаткой, что замедляет работу кишечника. Неприятный запах изо рта : из-за кетоза, возникающего при избытке белка, дыхание приобретает специфический аромат.

: из-за кетоза, возникающего при избытке белка, дыхание приобретает специфический аромат. Метеоризм : чрезмерное потребление белка перегружает кишечник, вызывая газообразование.

: чрезмерное потребление белка перегружает кишечник, вызывая газообразование. Проблемы с почками: переработка белка требует больших усилий от почек, что может привести к их перегрузке.

Сколько белка нужно

Средняя норма для взрослого — 2 г белка на 1 кг массы тела. Лучший источник — яйца, одно содержит около 15 г белка.

Итог

Баланс — ключ к здоровому питанию. Следите за своим самочувствием и корректируйте рацион, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

