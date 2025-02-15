Много или мало? Как определить, хватает ли вам белка
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Белок — ключевой элемент нашего рациона, но его недостаток или переизбыток могут серьезно сказаться на здоровье. Как понять, получаете ли вы его в правильном количестве?
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Акне
Признаки нехватки белка
- Тяга к еде и сладкому: организм не может поддерживать стабильный уровень сахара в крови, вызывая постоянное желание перекусить.
- Уменьшение мышечной массы: при нехватке белка тело начинает расходовать мышцы.
- Хроническая усталость и подавленность: белок участвует в выработке серотонина, поэтому его дефицит ухудшает настроение.
- Отеки: недостаток белка мешает удерживать воду в кровеносных сосудах, что приводит к отечности.
- Проблемы с волосами, кожей и ногтями: волосы истончаются, кожа становится сухой, ногти ломаются.
Признаки избытка белка
- Набор веса: организм начинает запасать излишки белка в виде жира.
- Запоры: белковая пища часто бедна клетчаткой, что замедляет работу кишечника.
- Неприятный запах изо рта: из-за кетоза, возникающего при избытке белка, дыхание приобретает специфический аромат.
- Метеоризм: чрезмерное потребление белка перегружает кишечник, вызывая газообразование.
- Проблемы с почками: переработка белка требует больших усилий от почек, что может привести к их перегрузке.
Сколько белка нужно
Средняя норма для взрослого — 2 г белка на 1 кг массы тела. Лучший источник — яйца, одно содержит около 15 г белка.
Итог
Баланс — ключ к здоровому питанию. Следите за своим самочувствием и корректируйте рацион, чтобы избежать неприятных последствий.
Уточнения
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.