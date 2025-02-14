Сахар в кофе: вредная привычка или полезный ритуал

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Добавлять или не добавлять сахар в кофе — вопрос, который вызывает споры среди поклонников бодрящего напитка. Многие считают, что сладкий кофе вреден, но на самом деле умеренное употребление сахара может даже приносить пользу.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Полезные свойства кофе с сахаром

Стимулирует работу мозга

Глюкоза — главный источник энергии для мозга. В сочетании с кофеином она помогает улучшить концентрацию, внимание и креативное мышление.

Снижает стресс

Кофеин увеличивает уровень кортизола, вызывая стрессовую реакцию. Сахар помогает сгладить этот эффект, стимулируя выработку серотонина — гормона хорошего настроения.

Дарит удовольствие

Если вам нравится вкус кофе с сахаром, не стоит отказывать себе в этом удовольствии. Психологический комфорт также важен для здоровья.

Усиливает антиоксидантные свойства кофе

Сахар способствует лучшему усвоению полифенолов — антиоксидантов, защищающих клетки организма от повреждений.

Помогает быстрее восстановиться

После физических нагрузок сочетание кофеина и сахара помогает восполнить запасы энергии и уменьшить усталость.

Можно ли поправиться от кофе с сахаром

Одна чашка кофе с чайной ложкой сахара не приведёт к набору веса. Лишние килограммы появляются из-за несбалансированного питания и переизбытка калорий в рационе, а не из-за одного продукта.

Стоит ли отказываться от сладкого кофе

Если вы следите за питанием и не злоупотребляете сахаром в течение дня, чашка кофе с небольшим количеством сладости не нанесёт вреда. Более того, в умеренных количествах такой напиток может даже принести пользу.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

