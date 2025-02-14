Сахар в кофе: вредная привычка или полезный ритуал

Добавлять или не добавлять сахар в кофе — вопрос, который вызывает споры среди поклонников бодрящего напитка. Многие считают, что сладкий кофе вреден, но на самом деле умеренное употребление сахара может даже приносить пользу.
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Полезные свойства кофе с сахаром
Стимулирует работу мозга
Глюкоза — главный источник энергии для мозга. В сочетании с кофеином она помогает улучшить концентрацию, внимание и креативное мышление.
Снижает стресс
Кофеин увеличивает уровень кортизола, вызывая стрессовую реакцию. Сахар помогает сгладить этот эффект, стимулируя выработку серотонина — гормона хорошего настроения.
Дарит удовольствие
Если вам нравится вкус кофе с сахаром, не стоит отказывать себе в этом удовольствии. Психологический комфорт также важен для здоровья.
Усиливает антиоксидантные свойства кофе
Сахар способствует лучшему усвоению полифенолов — антиоксидантов, защищающих клетки организма от повреждений.
Помогает быстрее восстановиться
После физических нагрузок сочетание кофеина и сахара помогает восполнить запасы энергии и уменьшить усталость.
Можно ли поправиться от кофе с сахаром
Одна чашка кофе с чайной ложкой сахара не приведёт к набору веса. Лишние килограммы появляются из-за несбалансированного питания и переизбытка калорий в рационе, а не из-за одного продукта.
Стоит ли отказываться от сладкого кофе
Если вы следите за питанием и не злоупотребляете сахаром в течение дня, чашка кофе с небольшим количеством сладости не нанесёт вреда. Более того, в умеренных количествах такой напиток может даже принести пользу.
Уточнения
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.