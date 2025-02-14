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Гипертония атакует молча: как вовремя распознать и предотвратить

3:07
Здоровье

Гипертония — одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, и с возрастом риск ее развития значительно возрастает. Однако правильный образ жизни может помочь отсрочить появление повышенного давления и сохранить здоровье сосудов.

Тонометр
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported
Тонометр

Почему повышается давление

Одной из ключевых причин развития гипертонии является наследственная предрасположенность. Если у родителей или близких родственников наблюдалось повышенное давление, то риск появления заболевания возрастает. В таком случае особенно важно следить за состоянием сосудов после 40 лет.

Помимо наследственности, на уровень артериального давления влияют:

  • Избыточный вес: лишние килограммы увеличивают нагрузку на сосуды.
  • Неправильное питание: избыток соли и вредных жиров провоцирует задержку жидкости и повышает давление.
  • Низкая физическая активность: сидячий образ жизни ослабляет сердце и сосудистую систему.

Как снизить риск гипертонии

Существует три ключевых способа, которые помогут предотвратить или отсрочить развитие заболевания.

Контроль веса

Лишний вес напрямую влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Даже небольшое превышение нормы увеличивает давление, что со временем может привести к стойкой гипертонии.

Как снизить нагрузку на сосуды

  • Соблюдать сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.
  • Контролировать размер порций, избегая переедания.
  • Исключить фастфуд и сладкие газированные напитки.
  • Увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в рационе.

Ограничение соли в рационе

Избыточное употребление соли приводит к задержке жидкости, что увеличивает объем крови и создает нагрузку на сосуды. В результате давление повышается, а риск развития гипертонии возрастает.

Что делать

  • Сократить потребление соленых продуктов: копченостей, консервов, колбас, чипсов.
  • Заменить соль специями и травами.
  • Увеличить употребление воды, чтобы поддерживать водно-солевой баланс.

Регулярная физическая активность

Спорт — один из самых эффективных способов поддерживать здоровое давление. Даже 30 минут умеренной активности в день помогают укрепить сосуды, улучшить кровообращение и снизить риск гипертонии.

Какие виды активности полезны

  • Ходьба: доступный и эффективный способ тренировки сердца.
  • Плавание: помогает укрепить мышцы и улучшить кровоток.
  • Йога: снижает уровень стресса и расслабляет сосуды.
  • Велосипедные прогулки: улучшают выносливость и нормализуют давление.

Развитие гипертонии можно отсрочить, если следить за питанием, уровнем физической активности и контролировать вес. Эти простые шаги помогут сохранить здоровье сосудов и предотвратить серьезные осложнения.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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