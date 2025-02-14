Гипертония атакует молча: как вовремя распознать и предотвратить

Гипертония — одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, и с возрастом риск ее развития значительно возрастает. Однако правильный образ жизни может помочь отсрочить появление повышенного давления и сохранить здоровье сосудов.
Одной из ключевых причин развития гипертонии является наследственная предрасположенность. Если у родителей или близких родственников наблюдалось повышенное давление, то риск появления заболевания возрастает. В таком случае особенно важно следить за состоянием сосудов после 40 лет.
Помимо наследственности, на уровень артериального давления влияют:
Существует три ключевых способа, которые помогут предотвратить или отсрочить развитие заболевания.
Лишний вес напрямую влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Даже небольшое превышение нормы увеличивает давление, что со временем может привести к стойкой гипертонии.
Избыточное употребление соли приводит к задержке жидкости, что увеличивает объем крови и создает нагрузку на сосуды. В результате давление повышается, а риск развития гипертонии возрастает.
Спорт — один из самых эффективных способов поддерживать здоровое давление. Даже 30 минут умеренной активности в день помогают укрепить сосуды, улучшить кровообращение и снизить риск гипертонии.
Развитие гипертонии можно отсрочить, если следить за питанием, уровнем физической активности и контролировать вес. Эти простые шаги помогут сохранить здоровье сосудов и предотвратить серьезные осложнения.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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