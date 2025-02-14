Сердечный приступ или защемление нерва? Как отличить опасную боль в груди

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в груди может быть тревожным сигналом, но не всегда она связана с проблемами сердца. Иногда неприятные ощущения вызваны заболеваниями нервной, пищеварительной или опорно-двигательной системы. Разберём, как отличить сердечную боль от других состояний и что делать, если симптомы указывают на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Как болит сердце

Типичная боль при ишемической болезни сердца (ИБС) имеет характерные признаки:

Локализуется за грудиной.

Отдаёт в челюсть, шею, руку или под лопатку.

Возникает при физической нагрузке или стрессе.

Проходит после приёма нитроглицерина или прекращения нагрузки.

Если такие симптомы появились внезапно, особенно у человека старше 45 лет, стоит отнестись к ним серьёзно и обратиться к врачу.

Когда боль в груди не связана с сердцем

Иногда неприятные ощущения в области груди вызваны:

Неврологическими заболеваниями (межрёберной невралгией, защемлением нервов).

Проблемами ЖКТ (гастрит, язва, рефлюкс).

Патологиями позвоночника (остеохондроз, сколиоз).

Такая боль отличается

Может длиться часами или даже сутками.

Усиливается при движении, поворотах тела или глубоком вдохе.

Не связана с физической нагрузкой.

Не проходит после приёма нитроглицерина.

Что делать при боли в сердце

Если боль носит типичный сердечный характер (давящая, отдающая в руку, шею, под лопатку), нужно:

Остановиться, успокоиться и измерить давление. Принять нитроглицерин, если давление в норме. Вызвать скорую помощь, если боль не проходит в течение 5 минут.

Важно помнить, что ишемическая болезнь сердца — основная причина смертности в России. Развитию ИБС способствуют:

Курение.

Ожирение.

Малоподвижный образ жизни.

Высокий уровень холестерина.

Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Физическая активность — 30 минут в день, 5-7 дней в неделю.

Здоровое питание — меньше жиров, больше овощей и фруктов.

Отказ от курения и алкоголя.

Контроль давления и уровня холестерина.

Боль в груди не всегда связана с сердцем, но если она сопровождается одышкой, слабостью и отдаёт в руку, челюсть или спину, не стоит медлить — это может быть признаком инфаркта. В таких случаях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

