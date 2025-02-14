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Сердечный приступ или защемление нерва? Как отличить опасную боль в груди

2:42
Здоровье

Боль в груди может быть тревожным сигналом, но не всегда она связана с проблемами сердца. Иногда неприятные ощущения вызваны заболеваниями нервной, пищеварительной или опорно-двигательной системы. Разберём, как отличить сердечную боль от других состояний и что делать, если симптомы указывают на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Боль в сердце
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Как болит сердце

Типичная боль при ишемической болезни сердца (ИБС) имеет характерные признаки:

  • Локализуется за грудиной.
  • Отдаёт в челюсть, шею, руку или под лопатку.
  • Возникает при физической нагрузке или стрессе.
  • Проходит после приёма нитроглицерина или прекращения нагрузки.

Если такие симптомы появились внезапно, особенно у человека старше 45 лет, стоит отнестись к ним серьёзно и обратиться к врачу.

Когда боль в груди не связана с сердцем

Иногда неприятные ощущения в области груди вызваны:

  • Неврологическими заболеваниями (межрёберной невралгией, защемлением нервов).
  • Проблемами ЖКТ (гастрит, язва, рефлюкс).
  • Патологиями позвоночника (остеохондроз, сколиоз).

Такая боль отличается

  • Может длиться часами или даже сутками.
  • Усиливается при движении, поворотах тела или глубоком вдохе.
  • Не связана с физической нагрузкой.
  • Не проходит после приёма нитроглицерина.

Что делать при боли в сердце

Если боль носит типичный сердечный характер (давящая, отдающая в руку, шею, под лопатку), нужно:

  1. Остановиться, успокоиться и измерить давление.
  2. Принять нитроглицерин, если давление в норме.
  3. Вызвать скорую помощь, если боль не проходит в течение 5 минут.

Важно помнить, что ишемическая болезнь сердца — основная причина смертности в России. Развитию ИБС способствуют:

  • Курение.
  • Ожирение.
  • Малоподвижный образ жизни.
  • Высокий уровень холестерина.

Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

  • Физическая активность — 30 минут в день, 5-7 дней в неделю.
  • Здоровое питание — меньше жиров, больше овощей и фруктов.
  • Отказ от курения и алкоголя.
  • Контроль давления и уровня холестерина.

Боль в груди не всегда связана с сердцем, но если она сопровождается одышкой, слабостью и отдаёт в руку, челюсть или спину, не стоит медлить — это может быть признаком инфаркта. В таких случаях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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