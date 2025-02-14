Сердечный приступ или защемление нерва? Как отличить опасную боль в груди

Боль в груди может быть тревожным сигналом, но не всегда она связана с проблемами сердца. Иногда неприятные ощущения вызваны заболеваниями нервной, пищеварительной или опорно-двигательной системы. Разберём, как отличить сердечную боль от других состояний и что делать, если симптомы указывают на проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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Боль в сердце
Как болит сердце
Типичная боль при ишемической болезни сердца (ИБС) имеет характерные признаки:
Локализуется за грудиной.
Отдаёт в челюсть, шею, руку или под лопатку.
Возникает при физической нагрузке или стрессе.
Проходит после приёма нитроглицерина или прекращения нагрузки.
Если такие симптомы появились внезапно, особенно у человека старше 45 лет, стоит отнестись к ним серьёзно и обратиться к врачу.
Когда боль в груди не связана с сердцем
Иногда неприятные ощущения в области груди вызваны:
Усиливается при движении, поворотах тела или глубоком вдохе.
Не связана с физической нагрузкой.
Не проходит после приёма нитроглицерина.
Что делать при боли в сердце
Если боль носит типичный сердечный характер (давящая, отдающая в руку, шею, под лопатку), нужно:
Остановиться, успокоиться и измерить давление.
Принять нитроглицерин, если давление в норме.
Вызвать скорую помощь, если боль не проходит в течение 5 минут.
Важно помнить, что ишемическая болезнь сердца — основная причина смертности в России. Развитию ИБС способствуют:
Курение.
Ожирение.
Малоподвижный образ жизни.
Высокий уровень холестерина.
Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Физическая активность — 30 минут в день, 5-7 дней в неделю.
Здоровое питание — меньше жиров, больше овощей и фруктов.
Отказ от курения и алкоголя.
Контроль давления и уровня холестерина.
Боль в груди не всегда связана с сердцем, но если она сопровождается одышкой, слабостью и отдаёт в руку, челюсть или спину, не стоит медлить — это может быть признаком инфаркта. В таких случаях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Уточнения
Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.