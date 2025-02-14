Зимой кожа страдает? Добавьте в рацион эти продукты – результат удивит

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой кожа становится особенно уязвимой. Какие продукты стоит добавить в свой рацион, чтобы справиться с холодами?

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Патчи для глаз

В холодное время года рекомендуется увеличивать потребление продуктов, богатых полезными жирами, такими как омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в рыбе, авокадо, орехах и семенах. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Гузман в интервью "Спорт-Экспресс".

Кожа также нуждается в витаминах А и С для восстановления клеток. Витамин А содержится в оранжевых фруктах, а витамин С — в цитрусовых, болгарском перце и киви. Антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, темном шоколаде или ягодах, помогут закрепить достигнутый результат и поддержать здоровье кожи.

Дополнительно нутрициолог советует пить больше воды для "внутреннего увлажнения" кожи и избегать провокаторов воспалений, таких как сдоба, сахар, трансжиры и алкоголь.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.



