Как понять, что вашему ребенку нужен психолог, и как выбрать лучшего специалиста

0:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Еще пару десятков лет назад психология воспринималась как нечто экзотическое, но сейчас всё изменилось. Книги, блоги, курсы, консультации — информации так много, что легко запутаться. Особенно сложно, когда помощь требуется не взрослому, а ребёнку. Разбираемся, в каких случаях стоит обратиться к детскому психологу и как выбрать хорошего специалиста.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка закрывает лицо руками

Осознанность или тревожность: где грань

Мы живём в эпоху, когда доступ к информации неограничен. Родители активно изучают материалы о воспитании, но иногда это играет злую шутку — тревога за ребёнка растёт, появляется страх ошибиться, сказав не то слово.

Некоторые мамы и папы начинают винить себя за любые недочёты, становясь слишком мягкими, что снижает их авторитет. Баланс в этом вопросе важен: осознанность — это хорошо, но если тревожность становится навязчивой, возможно, стоит обратиться к психологу.

Есть и обратная точка зрения: "Мы выросли без психологов — и ничего, нормально живём!" Да, но мир меняется, и психология — это не просто философия, а наука с доказательной базой. Она помогает осознаннее выстраивать отношения с собой и окружающими, а значит, жить лучше.

Когда ребёнку нужен психолог

Иногда сложно понять, пройдёт ли проблема сама или пора обращаться за помощью. Если есть сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом. Особенно важно не откладывать визит, если:

Общение с ребёнком стало сложным, его поведение непонятно.

В семье кризисная ситуация: развод, утрата близкого.

Появился младший ребёнок, а старший переживает стресс.

Ребёнок был свидетелем пугающих событий.

Проявляется агрессия или аутоагрессия (нанесение себе повреждений).

У ребёнка повышена тревожность или страхи мешают жить.

Истерики стали инструментом манипуляции.

Появилась зависимость от гаджетов.

Есть случаи воровства или хронической лжи.

Наблюдаются проблемы с питанием (отказ от еды или переедание).

Ребёнок замкнут, тяжело адаптируется в коллективе.

Присутствуют психосоматические проявления: энурез, тики, навязчивые движения.

Ожидание, что "само пройдёт", может сделать проблему хронической, а её решение — сложнее.

Чего НЕ стоит ожидать от психолога

Прежде чем искать специалиста, важно задать себе честный вопрос: зачем ребёнку психолог? Если ответ звучит как "чтобы стал послушным, перестал раздражать или не доводил до истерики", то помощь требуется не ребёнку, а родителю.

Психолог не "чинит" детей. Его задача — помочь ребёнку осознать свои эмоции, научиться выражать их конструктивно и чувствовать себя увереннее. Улучшение поведения может стать побочным эффектом, но это не главная цель.

Правильная мотивация для обращения к специалисту

Сделать ребёнка более радостным и открытым.

Помочь справиться с тревожностью.

Поддержать в сложный период жизни.

Как найти хорошего психолога

Если принято решение обратиться за помощью, поиск стоит начать с рекомендаций знакомых. Но не стоит бояться признаться, что ребёнку нужен специалист: это не показатель плохого родителя, а проявление заботы.

Можно спросить совета у педиатра, которому доверяете. Часто врачи сами рекомендуют обратиться к психологу, если проблемы с поведением связаны со здоровьем.

Другой вариант — поискать специалиста на проверенных ресурсах. Есть сайты, где психологи публикуют информацию о себе и отзывы клиентов.

На что обратить внимание при выборе

Выбирая психолога, оцените следующие факторы:

Образование: желательно наличие высшего профильного образования. Курсы за три месяца не делают человека специалистом.

желательно наличие высшего профильного образования. Курсы за три месяца не делают человека специалистом. Специализация: важно, чтобы психолог работал именно с детьми.

важно, чтобы психолог работал именно с детьми. Кабинет: для работы с детьми важны игрушки, материалы для рисования и песочница. Разговорные методики с детьми не работают.

для работы с детьми важны игрушки, материалы для рисования и песочница. Разговорные методики с детьми не работают. Возраст специалиста: здесь всё индивидуально: зрелые психологи опытнее, молодые — энергичнее. Главное — доверие.

здесь всё индивидуально: зрелые психологи опытнее, молодые — энергичнее. Главное — доверие. Формат работы: онлайн-консультации для детей не слишком эффективны, ведь важен живой контакт.

Как проходит работа с психологом

Обычно первая встреча проходит с родителями. Специалист выслушивает запрос, даёт рекомендации. Иногда на первую встречу приглашают и ребёнка, особенно если он подросток.

Стоит помнить, что за одну консультацию проблему не решить — настройтесь минимум на 10 встреч. В процессе психолог может приглашать родителей, ведь работа идёт не только с ребёнком, но и с семьёй.

Если специалист рекомендует родителям самим обратиться за психологической помощью, стоит прислушаться — иначе изменений у ребёнка не будет.

Когда ждать первых результатов

Обычно первые улучшения заметны после 5-й встречи, но иногда они не соответствуют ожиданиям родителей. Например, если раньше ребёнок был "удобным", но тревожным, а теперь стал более уверенным и отстаивает своё мнение.

Главное — не бросать терапию после первых изменений. Дайте специалисту и ребёнку шанс завершить процесс.

Когда стоит прервать терапию

Если между ребёнком и психологом не складывается доверие, а после встреч тревожность только растёт, возможно, стоит сменить специалиста.

Неудачный опыт не означает, что психотерапия не работает. Это лишь сигнал, что нужно искать другого профессионала. Если продолжить поиск, можно найти психолога, который действительно поможет.

Уточнения

Психотерапи́я - основной метод психологической коррекции, осуществляемый психотерапевтом, в общем виде представляющий собой набор техник и методик, применяемых психотерапевтом для проведения изменений психоэмоционального состояния человека, его поведения и коммуникативных паттернов, улучшения его самочувствия и улучшения способности к адаптации в социуме; различные системы (модальности, теории) лечебного воздействия на психику и через психику на организм человека.

