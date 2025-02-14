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10 симптомов, которые кажутся безобидными, но могут говорить о серьёзных болезнях

2:52
Здоровье

Некоторые недомогания мы привыкли не замечать: ну, подумаешь, усталость или изжога! Но если такие состояния повторяются слишком часто, это может быть тревожным сигналом организма. Разбираем 10 скрытых симптомов, которые могут указывать на серьезные заболевания.

Камни в почках
Фото: https://www.freepik.com
Камни в почках

Постоянная усталость

  • Если даже после выходных или отпуска вы чувствуете себя разбитым, стоит проверить щитовидную железу. Хроническая усталость — частый симптом гормональных нарушений.

Избыточная потливость

  • Повышенное потоотделение без видимых причин может быть связано не только с жарой или весом, но и с заболеваниями сердца. Особенно опасны внезапные приступы потливости — это может быть сигналом закупорки артерий.

Частая изжога

  • Если она мучает вас регулярно, это может быть признаком гастрита, язвы или даже проблем с сердцем. Вместо того чтобы гасить неприятные ощущения содой или таблетками, лучше пройти обследование.

Внезапная потеря веса

  • Если килограммы уходят без диет и тренировок, это повод для тревоги. Необъяснимая потеря веса может быть симптомом онкологии, диабета или нарушения работы щитовидной железы.

Болезненные месячные

  • Сильные боли во время менструации могут указывать на эндометриоз, миому матки или поликистоз яичников. Важно обратиться к гинекологу, а не просто спасаться обезболивающими.

Запор

  • Помимо неправильного питания, он может быть связан с начальной стадией диабета или гормональными сбоями. Если запоры повторяются, стоит проверить уровень сахара в крови.

Недосып и храп

  • Если даже при полноценном сне вы чувствуете себя разбитым, а родные жалуются на ваш громкий храп, возможно, у вас апноэ — состояние, при котором дыхание во сне периодически прерывается, приводя к нехватке кислорода.

Сухая и шелушащаяся кожа

  • Когда аллергии нет, а кожа продолжает зудеть и шелушиться, это может быть признаком проблем с щитовидной железой или аутоиммунных заболеваний.

Головокружение при вставании

  • Частое головокружение даже после короткого сидения может говорить о пониженном гемоглобине и анемии. В этом случае организму не хватает кислорода.

Судороги в ногах

  • Если они случаются регулярно без физической нагрузки, возможно, в артериях ног образовались тромбы. Это состояние требует немедленного обследования, так как может привести к тромбозу.

Наш организм умеет подавать сигналы о проблемах, и важно вовремя их распознавать. Не откладывайте визит к врачу, если замечаете повторяющиеся тревожные симптомы. Ранняя диагностика спасает жизни!

Уточнения

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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