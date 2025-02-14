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Обнаружили изменения в весе или настроении? Узнайте 8 признаков нарушений щитовидной железы

3:02
Здоровье

Щитовидная железа играет важнейшую роль в организме, регулируя обмен веществ и обеспечивая нормальную работу всех систем. Однако многие люди даже не подозревают, что их самочувствие может быть связано с нарушением работы этого органа. Рассмотрим основные симптомы, которые могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой.

Осмотр эндокринолога
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осмотр эндокринолога

Как щитовидка влияет на организм

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, контролирующие переработку питательных веществ и уровень энергии. При гипертиреозе их слишком много, при гипотиреозе — недостаточно. Оба состояния вызывают серьёзные сбои в работе организма.

8 тревожных симптомов

Мышечные и суставные боли

  • Если боль в руках, ногах или кистях появляется без видимых причин, это может быть связано с нехваткой тиреоидных гормонов. Из-за этого разрушаются нервные окончания, что вызывает неприятные ощущения.

Проблемы с кишечником

  • Хронические запоры или частая диарея могут быть признаком нарушения работы щитовидной железы. Гипотиреоз замедляет процессы пищеварения, а гипертиреоз — наоборот, ускоряет их.

Постоянная усталость и подавленность

  • Если даже после долгого сна не хватает сил, возможно, причина в недостатке гормонов щитовидки. Они влияют на уровень серотонина — гормона радости, поэтому при их дефиците может возникать депрессия.

Выпадение волос и проблемы с кожей

  • Ломкие волосы, их выпадение, сухость кожи и ломкие ногти с продольными полосами могут свидетельствовать о нехватке гормонов. Если кожа шелушится и плохо удерживает влагу, это ещё один повод посетить эндокринолога.

Высокий уровень холестерина

  • Если уровень холестерина не снижается, несмотря на правильное питание и активный образ жизни, причина может быть в гипотиреозе. Щитовидная железа контролирует жировой обмен, и её сбои влияют на уровень липидов в крови.

Озноб или повышенная потливость

  • Гипотиреоз снижает выработку энергии, из-за чего человек постоянно мёрзнет. А при гипертиреозе организм работает на пределе, провоцируя обильное потоотделение.

Сбои менструального цикла

  • Если цикл становится нерегулярным, болезненным или меняется объём выделений, это может быть связано с гормональными нарушениями.

Трудности с зачатием

  • Если беременность не наступает, несмотря на нормальные анализы у гинеколога, стоит проверить работу щитовидной железы. Дисбаланс гормонов может препятствовать овуляции и повышать риски осложнений.

Когда обращаться к эндокринологу

Если вы замечаете у себя несколько из перечисленных симптомов, лучше не откладывать визит к врачу. Ранняя диагностика поможет избежать серьёзных проблем и улучшить качество жизни.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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