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Охрипли или потеряли голос? Разбираем главные причины и способы лечения

Здоровье

Потеря голоса — неприятное состояние, которое может возникнуть внезапно и серьёзно осложнить жизнь. Хрипота, осиплость или полное отсутствие голоса могут быть вызваны разными факторами, от простуды до нервного перенапряжения. Разберём основные причины и способы восстановления голосового аппарата.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Девушка

Причины потери голоса

Инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов

Респираторные инфекции — одна из самых частых причин осиплости и потери голоса. Особенно опасен ларингит, при котором воспаляются голосовые связки. Симптомы включают:

  • Осиплость, хриплость или полную потерю голоса.
  • Сухость и першение в горле.
  • Отёчность и покраснение гортани.

Как восстановить голос

  • Соблюдать голосовой режим — молчание или шёпот.
  • Увлажнять слизистую с помощью тёплого питья (молоко, компоты, отвары).
  • Избегать острой, холодной и горячей пищи.
  • Принимать антигистаминные препараты для снятия отёка.

Перенапряжение голосовых связок

Чрезмерная нагрузка на голосовой аппарат — вторая по распространённости причина осиплости. Ей подвержены певцы, учителя, лекторы, а также те, кто кричит или поёт на повышенных тонах.

Как восстановить голос

  • Минимум 24 часа голосового покоя.
  • Тёплое питьё, желательно негазированная вода.
  • Ингаляции с ромашкой или эвкалиптом.
  • Дыхательные упражнения для расслабления связок.

Стресс и нервное перенапряжение

Иногда голос пропадает на фоне нервного срыва или сильного стресса. В медицине это называют психогенной афонией.

Как восстановить голос

  • Избегать стрессовых ситуаций.
  • Успокоительные чаи (ромашка, мелисса, мята).
  • Глубокое дыхание и расслабляющие упражнения.
  • При необходимости — консультация невролога или психолога.

Гормональные нарушения

Работа голосовых связок зависит от состояния эндокринной системы. Например, гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) может вызвать отёк голосовых связок, приводя к осиплости.

Как восстановить голос

  • Обратиться к эндокринологу и сдать анализы на гормоны.
  • Поддерживать водный баланс организма.
  • Исключить перенапряжение голосовых связок.

Новообразования гортани

Доброкачественные опухоли (кисты, фибромы, папилломы) могут мешать нормальному голосообразованию. Основной симптом — постоянная осиплость без признаков инфекции.

Как восстановить голос

  • Пройти обследование у отоларинголога.
  • Сделать ларингоскопию для уточнения диагноза.
  • В случае необходимости — оперативное удаление новообразований.

Потеря голоса — это не просто неприятный симптом, а сигнал о возможных проблемах со здоровьем. Важно определить причину и выбрать правильный способ восстановления. Голосовой покой, тёплое питьё, щадящая диета и, при необходимости, медикаментозное лечение помогут вернуть голос в норму.

Уточнения

Связка (лат  ligamentum) — плотное образование из соединительной ткани, скрепляющее части скелета или внутренние органы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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