Охрипли или потеряли голос? Разбираем главные причины и способы лечения

Потеря голоса — неприятное состояние, которое может возникнуть внезапно и серьёзно осложнить жизнь. Хрипота, осиплость или полное отсутствие голоса могут быть вызваны разными факторами, от простуды до нервного перенапряжения. Разберём основные причины и способы восстановления голосового аппарата.
Респираторные инфекции — одна из самых частых причин осиплости и потери голоса. Особенно опасен ларингит, при котором воспаляются голосовые связки. Симптомы включают:
Как восстановить голос
Чрезмерная нагрузка на голосовой аппарат — вторая по распространённости причина осиплости. Ей подвержены певцы, учителя, лекторы, а также те, кто кричит или поёт на повышенных тонах.
Как восстановить голос
Иногда голос пропадает на фоне нервного срыва или сильного стресса. В медицине это называют психогенной афонией.
Как восстановить голос
Работа голосовых связок зависит от состояния эндокринной системы. Например, гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) может вызвать отёк голосовых связок, приводя к осиплости.
Как восстановить голос
Доброкачественные опухоли (кисты, фибромы, папилломы) могут мешать нормальному голосообразованию. Основной симптом — постоянная осиплость без признаков инфекции.
Как восстановить голос
Потеря голоса — это не просто неприятный симптом, а сигнал о возможных проблемах со здоровьем. Важно определить причину и выбрать правильный способ восстановления. Голосовой покой, тёплое питьё, щадящая диета и, при необходимости, медикаментозное лечение помогут вернуть голос в норму.
Связка (лат ligamentum) — плотное образование из соединительной ткани, скрепляющее части скелета или внутренние органы.
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