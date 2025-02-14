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Не только витамин D: этот микроэлемент поможет пережить зиму без проблем

1:17
Здоровье

Зимой нашему организму не хватает некоторых важных микроэлементов. Часто внимание уделяется витамину D, дефицит которого возникает без солнечного света. Однако существует еще один важный компонент, о котором нельзя забывать.

Таблетка от боли
Фото: https://www.freepik.com
Таблетка от боли

По словам нутрициолога Дианы Никитиной, одним из ключевых элементов является йод. Этот микроэлемент необходим для нормального функционирования щитовидной железы, а также играет важную роль в укреплении нервной системы и иммунитета.

Симптомами недостатка йода могут быть беспричинное ощущение холода, сухость кожи и подавленное настроение. Тем не менее, для подтверждения дефицита необходимо обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы. Если диагноз будет установлен, специалист порекомендует диету или назначит необходимые препараты.

Как отмечает Диана Никитина в разговоре с порталом "Спорт-Экспресс", для профилактики взрослому человеку следует получать 150 мкг йода в день. Наилучшим источником этого элемента являются морепродукты и водоросли. Поэтому в зимнем рационе рекомендуется включать морскую капусту, рыбу и печень трески.

Уточнения

Не́рвная систе́ма — целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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