Не только витамин D: этот микроэлемент поможет пережить зиму без проблем

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой нашему организму не хватает некоторых важных микроэлементов. Часто внимание уделяется витамину D, дефицит которого возникает без солнечного света. Однако существует еще один важный компонент, о котором нельзя забывать.

Фото: https://www.freepik.com Таблетка от боли

По словам нутрициолога Дианы Никитиной, одним из ключевых элементов является йод. Этот микроэлемент необходим для нормального функционирования щитовидной железы, а также играет важную роль в укреплении нервной системы и иммунитета.

Симптомами недостатка йода могут быть беспричинное ощущение холода, сухость кожи и подавленное настроение. Тем не менее, для подтверждения дефицита необходимо обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы. Если диагноз будет установлен, специалист порекомендует диету или назначит необходимые препараты.

Как отмечает Диана Никитина в разговоре с порталом "Спорт-Экспресс", для профилактики взрослому человеку следует получать 150 мкг йода в день. Наилучшим источником этого элемента являются морепродукты и водоросли. Поэтому в зимнем рационе рекомендуется включать морскую капусту, рыбу и печень трески.

Уточнения

Не́рвная систе́ма — целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

