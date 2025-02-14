Боль в шее, головная боль и даже проблемы с дыханием — всё из-за этой позы сна

Врач-сомнолог Виолетта Герасимова сообщила, что сон на животе вреден. Если не хотите вредить своему организму, от такого положения лучше отказаться. Об этом пишет издание RuNews24. ru.
Специалист отметила, что сон является важной восстанавливающей процедурой. Неправильная поза может стать причиной болей в шее, голове, а также привести к проблемам с дыханием и храпу.
Во время сна на животе голова находится в противоестественном положении. Она повернута в сторону, из-за чего создается большое напряжение в шейном отделе позвоночника и пояснице.
Лучше всего спать на спине или на левом боку. Тогда организм сможет максимально отдохнуть и расслабить мышцы.
Герасимова подчеркнула, что спальня должна быть оборудована качественной кроватью и постельными принадлежностями. Также комнату необходимо хорошо проветривать перед сном.
Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека. Основным методом диагностики является полисомнография.
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