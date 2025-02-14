Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не потерять доверие кошки: 15 действий, которых следует избегать
Сахар в кофе: вредная привычка или полезный ритуал
Соседи в панике: теперь за дачные постройки придется платить налог
Больше никакого жёсткого мяса! Один шаг — и плов получается идеальным
Эксперименты в саду: стоит ли поливать рассаду газировкой?
Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости
Тайна снов о кошках: от гармонии до предупреждения о предательстве
У озера Сальто в горах, где можно отдохнуть и покататься на велосипеде
Экономист спрогнозировал весенний рост цен в России

Боль в шее, головная боль и даже проблемы с дыханием — всё из-за этой позы сна

1:00
Здоровье

Врач-сомнолог Виолетта Герасимова сообщила, что сон на животе вреден. Если не хотите вредить своему организму, от такого положения лучше отказаться. Об этом пишет издание RuNews24. ru.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Специалист отметила, что сон является важной восстанавливающей процедурой. Неправильная поза может стать причиной болей в шее, голове, а также привести к проблемам с дыханием и храпу.

Во время сна на животе голова находится в противоестественном положении. Она повернута в сторону, из-за чего создается большое напряжение в шейном отделе позвоночника и пояснице.

Лучше всего спать на спине или на левом боку. Тогда организм сможет максимально отдохнуть и расслабить мышцы.

Герасимова подчеркнула, что спальня должна быть оборудована качественной кроватью и постельными принадлежностями. Также комнату необходимо хорошо проветривать перед сном.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека. Основным методом диагностики является полисомнография.
 

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Обсудить
Сейчас читают
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Домашние животные
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют Аудио 
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Красота и стиль
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Больше никакого жёсткого мяса! Один шаг — и плов получается идеальным
Эксперименты в саду: стоит ли поливать рассаду газировкой?
Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости
Тайна снов о кошках: от гармонии до предупреждения о предательстве
У озера Сальто в горах, где можно отдохнуть и покататься на велосипеде
Экономист спрогнозировал весенний рост цен в России
Цензура в Европе. Джей-Ди Вэнс сделал заявление
Дмитрий Нагиев показал архивное фото со своей бывшей девушкой
Низкоуглеводная пицца на сковороде: быстро и полезно
Tesla подает иски против потребителей: война с критиками в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.