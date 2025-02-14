Боль в шее, головная боль и даже проблемы с дыханием — всё из-за этой позы сна

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог Виолетта Герасимова сообщила, что сон на животе вреден. Если не хотите вредить своему организму, от такого положения лучше отказаться. Об этом пишет издание RuNews24. ru.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная спальня

Специалист отметила, что сон является важной восстанавливающей процедурой. Неправильная поза может стать причиной болей в шее, голове, а также привести к проблемам с дыханием и храпу.

Во время сна на животе голова находится в противоестественном положении. Она повернута в сторону, из-за чего создается большое напряжение в шейном отделе позвоночника и пояснице.

Лучше всего спать на спине или на левом боку. Тогда организм сможет максимально отдохнуть и расслабить мышцы.

Герасимова подчеркнула, что спальня должна быть оборудована качественной кроватью и постельными принадлежностями. Также комнату необходимо хорошо проветривать перед сном.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека. Основным методом диагностики является полисомнография.



