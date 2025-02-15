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Не еда, а будильник: эти продукты не дадут вам уснуть, даже если вы устали

1:14
Здоровье

Многие сталкиваются с бессонницей, даже не подозревая, что виновата еда. Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты и напитки мешают хорошему сну.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Главные враги сна

По словам эксперта, в первую очередь стоит избегать кофеина.

  • Кофе и чай: они стимулируют нервную систему, мешая расслабиться. Лучше пить их в первой половине дня, чтобы организм успел вывести кофеин.
  • Шоколад и энергетики: тоже содержат кофеин и могут вызвать бессонницу.

Какие продукты перегружают организм на ночь

Не менее важную роль играет тяжёлая пища.

  • Жирная еда и фастфуд: заставляют желудок работать в усиленном режиме, вызывая дискомфорт и проблемы с засыпанием.
  • Бобовые: могут спровоцировать вздутие, что мешает полноценному отдыху.

Что есть перед сном

Диетолог рекомендует ужинать минимум за 2 часа до сна и выбирать лёгкие продукты.

  • Белки: индейка, рыба.
  • Овощи: брокколи, савойская капуста, цукини, болгарский перец. Их лучше готовить на пару или гриле.
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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