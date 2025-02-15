Не еда, а будильник: эти продукты не дадут вам уснуть, даже если вы устали
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Многие сталкиваются с бессонницей, даже не подозревая, что виновата еда. Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты и напитки мешают хорошему сну.
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Девушка спит
Главные враги сна
По словам эксперта, в первую очередь стоит избегать кофеина.
- Кофе и чай: они стимулируют нервную систему, мешая расслабиться. Лучше пить их в первой половине дня, чтобы организм успел вывести кофеин.
- Шоколад и энергетики: тоже содержат кофеин и могут вызвать бессонницу.
Какие продукты перегружают организм на ночь
Не менее важную роль играет тяжёлая пища.
- Жирная еда и фастфуд: заставляют желудок работать в усиленном режиме, вызывая дискомфорт и проблемы с засыпанием.
- Бобовые: могут спровоцировать вздутие, что мешает полноценному отдыху.
Что есть перед сном
Диетолог рекомендует ужинать минимум за 2 часа до сна и выбирать лёгкие продукты.
- Белки: индейка, рыба.
- Овощи: брокколи, савойская капуста, цукини, болгарский перец. Их лучше готовить на пару или гриле.
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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина