Не еда, а будильник: эти продукты не дадут вам уснуть, даже если вы устали

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие сталкиваются с бессонницей, даже не подозревая, что виновата еда. Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты и напитки мешают хорошему сну.

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Главные враги сна

По словам эксперта, в первую очередь стоит избегать кофеина.

Кофе и чай : они стимулируют нервную систему, мешая расслабиться. Лучше пить их в первой половине дня, чтобы организм успел вывести кофеин.

: они стимулируют нервную систему, мешая расслабиться. Лучше пить их в первой половине дня, чтобы организм успел вывести кофеин. Шоколад и энергетики: тоже содержат кофеин и могут вызвать бессонницу.

Какие продукты перегружают организм на ночь

Не менее важную роль играет тяжёлая пища.

Жирная еда и фастфуд : заставляют желудок работать в усиленном режиме, вызывая дискомфорт и проблемы с засыпанием.

: заставляют желудок работать в усиленном режиме, вызывая дискомфорт и проблемы с засыпанием. Бобовые: могут спровоцировать вздутие, что мешает полноценному отдыху.

Что есть перед сном

Диетолог рекомендует ужинать минимум за 2 часа до сна и выбирать лёгкие продукты.

Белки : индейка, рыба.

: индейка, рыба. Овощи: брокколи, савойская капуста, цукини, болгарский перец. Их лучше готовить на пару или гриле.