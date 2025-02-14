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Секрет молодости и крепкого иммунитета: он был у нас перед носом!

3:02
Здоровье

Одни уверены, что кокосовое масло — настоящий "эликсир молодости", другие называют его вредным продуктом, способным засорять сосуды. Так в чём же правда? Разбираемся в пользе и возможных рисках популярного масла.

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кокосовое масло

Почему врачи спорят о кокосовом масле?

Ранее считалось, что кокосовое масло опасно для сердца из-за высокого содержания насыщенных жиров. Однако новые исследования показывают, что всё не так однозначно.

"Лауриновая кислота в кокосовом масле схожа с компонентами грудного молока, помогая укреплять иммунитет", — утверждает доктор Джозеф Меркола, создатель популярного портала "Mercola.com".

Кроме того, согласно исследованию 2023 года, опубликованному в "American Journal of Clinical Nutrition", употребление 1 столовой ложки кокосового масла в день может снизить риск болезни Альцгеймера на 23%. Дело в кетонах — они питают мозг и помогают поддерживать его работу.

Как употреблять кокосовое масло с пользой?

Этот продукт используют не только в питании, но и в косметологии. Например:

  • В еде: добавляют в смузи, кофе, салаты и даже десерты. Повар-сыроед Мария Зеленская советует: "Добавляю кокосовое масло в зелёные коктейли — оно нейтрализует горечь и дарит заряд энергии".
  • Для кожи: помогает при сухости, ожогах и раздражениях. Один из пользователей поделился: "Использовал масло после ожога — заживление пошло быстрее, чем от аптечных средств".
  • Для волос: наносится как маска перед мытьём головы для укрепления структуры волос.
  • Как альтернатива крему: увлажняет и питает кожу без лишней химии.

Когда кокосовое масло может навредить?

Несмотря на очевидные плюсы, кокосовое масло подходит не всем.

"При гипотиреозе этот продукт может замедлить обмен веществ, поэтому его употребление стоит обсудить с врачом", — предупреждает эндокринолог Анна Ковалева.

Важно помнить, что нерафинированное кокосовое масло безопаснее рафинированного, так как в нём сохраняются все полезные компоненты.

Не только еда: необычные способы применения

На Филиппинах кокосовое масло используют как… топливо для ламп! Его универсальность действительно поражает. А в социальных сетях под хештегом #CoconutOilChallenge можно найти тысячи способов применения масла — от масляного кофе до домашних кремов.

Как выбрать и хранить кокосовое масло?

  • Покупайте органическое нерафинированное масло без добавок и ароматизаторов.
  • Избегайте дешёвых аналогов - они могут содержать вредные примеси.
  • Храните в тёмном месте: свет разрушает полезные жиры, превращая продукт из полезного в потенциально вредный.

Уточнения

Кокосовое масло - растительное масло, получаемое из копры.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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