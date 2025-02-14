Секрет молодости и крепкого иммунитета: он был у нас перед носом!

Одни уверены, что кокосовое масло — настоящий "эликсир молодости", другие называют его вредным продуктом, способным засорять сосуды. Так в чём же правда? Разбираемся в пользе и возможных рисках популярного масла.
Ранее считалось, что кокосовое масло опасно для сердца из-за высокого содержания насыщенных жиров. Однако новые исследования показывают, что всё не так однозначно.
"Лауриновая кислота в кокосовом масле схожа с компонентами грудного молока, помогая укреплять иммунитет", — утверждает доктор Джозеф Меркола, создатель популярного портала "Mercola.com".
Кроме того, согласно исследованию 2023 года, опубликованному в "American Journal of Clinical Nutrition", употребление 1 столовой ложки кокосового масла в день может снизить риск болезни Альцгеймера на 23%. Дело в кетонах — они питают мозг и помогают поддерживать его работу.
Этот продукт используют не только в питании, но и в косметологии. Например:
Несмотря на очевидные плюсы, кокосовое масло подходит не всем.
"При гипотиреозе этот продукт может замедлить обмен веществ, поэтому его употребление стоит обсудить с врачом", — предупреждает эндокринолог Анна Ковалева.
Важно помнить, что нерафинированное кокосовое масло безопаснее рафинированного, так как в нём сохраняются все полезные компоненты.
На Филиппинах кокосовое масло используют как… топливо для ламп! Его универсальность действительно поражает. А в социальных сетях под хештегом #CoconutOilChallenge можно найти тысячи способов применения масла — от масляного кофе до домашних кремов.
Кокосовое масло - растительное масло, получаемое из копры.
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