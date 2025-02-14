Бабушка знала секрет: зачем она добавляла лимон в воду каждое утро

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие начинают день со стакана тёплой воды с лимоном, считая этот напиток ключом к бодрости и хорошему пищеварению. Действительно ли это полезная привычка, или же у неё есть подводные камни?

Фото: freepik by KamranAydinov огуречный сок с лимоном

Старт для организма

"Тёплая вода после сна восполняет потерю жидкости, активизирует обменные процессы и стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Она расслабляет мышцы ЖКТ, облегчая пищеварение", — объясняет врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

При этом вода комнатной температуры оказывает схожий эффект, поэтому строгой разницы в её температуре нет.

Лимон же известен высоким содержанием витамина С и антиоксидантными свойствами, которые поддерживают иммунитет.

Как лимон влияет на пищеварение

"Витамин С защищает клетки от повреждений свободными радикалами, способствует синтезу коллагена, укрепляя кожу и соединительные ткани. Лимонная кислота в составе лимона может стимулировать выработку желудочного сока, помогая перевариванию пищи", — говорит эксперт.

Цитрусовые также повышают секрецию слюны, что положительно сказывается на процессе пищеварения. Однако этот эффект индивидуален.

Когда лимонная вода может навредить

Несмотря на очевидную пользу, есть ситуации, когда тёплая вода с лимоном может вызвать дискомфорт.

"Людям с чувствительным желудком, гастритом или склонностью к изжоге стоит осторожно вводить лимон в рацион. В больших количествах лимонная кислота раздражает слизистую желудка и пищевода, особенно если пить напиток натощак", — предупреждает Михаил Кутушов.

Если после употребления лимонной воды появляется неприятное ощущение, лучше уменьшить количество лимона или вовсе отказаться от него, сообщает tmn. aif. ru.

Как не переусердствовать

Оптимальный объём воды с лимоном по утрам — один стакан (200-250 мл). Если организм хорошо реагирует, можно увеличить до двух стаканов.

"Важно не перегружать почки избыточной жидкостью. Достаточно добавить в воду пару долек лимона или 1-2 чайные ложки сока, чтобы получить пользу, избегая излишней кислотности", — советует эксперт.

Когда лучше пить

Некоторые пьют воду с лимоном сразу после пробуждения, другие — через 20-30 минут. Главное — прислушиваться к своим ощущениям и выбрать комфортный вариант.

"Лимонная вода не заменит полноценного питания и здорового образа жизни, но может стать полезным дополнением к утреннему ритуалу", — напоминает Михаил Кутушов.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

