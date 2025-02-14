Бабушка знала секрет: зачем она добавляла лимон в воду каждое утро

Многие начинают день со стакана тёплой воды с лимоном, считая этот напиток ключом к бодрости и хорошему пищеварению. Действительно ли это полезная привычка, или же у неё есть подводные камни?
"Тёплая вода после сна восполняет потерю жидкости, активизирует обменные процессы и стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Она расслабляет мышцы ЖКТ, облегчая пищеварение", — объясняет врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
При этом вода комнатной температуры оказывает схожий эффект, поэтому строгой разницы в её температуре нет.
Лимон же известен высоким содержанием витамина С и антиоксидантными свойствами, которые поддерживают иммунитет.
"Витамин С защищает клетки от повреждений свободными радикалами, способствует синтезу коллагена, укрепляя кожу и соединительные ткани. Лимонная кислота в составе лимона может стимулировать выработку желудочного сока, помогая перевариванию пищи", — говорит эксперт.
Цитрусовые также повышают секрецию слюны, что положительно сказывается на процессе пищеварения. Однако этот эффект индивидуален.
Несмотря на очевидную пользу, есть ситуации, когда тёплая вода с лимоном может вызвать дискомфорт.
"Людям с чувствительным желудком, гастритом или склонностью к изжоге стоит осторожно вводить лимон в рацион. В больших количествах лимонная кислота раздражает слизистую желудка и пищевода, особенно если пить напиток натощак", — предупреждает Михаил Кутушов.
Если после употребления лимонной воды появляется неприятное ощущение, лучше уменьшить количество лимона или вовсе отказаться от него, сообщает tmn. aif. ru.
Оптимальный объём воды с лимоном по утрам — один стакан (200-250 мл). Если организм хорошо реагирует, можно увеличить до двух стаканов.
"Важно не перегружать почки избыточной жидкостью. Достаточно добавить в воду пару долек лимона или 1-2 чайные ложки сока, чтобы получить пользу, избегая излишней кислотности", — советует эксперт.
Некоторые пьют воду с лимоном сразу после пробуждения, другие — через 20-30 минут. Главное — прислушиваться к своим ощущениям и выбрать комфортный вариант.
"Лимонная вода не заменит полноценного питания и здорового образа жизни, но может стать полезным дополнением к утреннему ритуалу", — напоминает Михаил Кутушов.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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