Минус 5% на весах – минус гипертония? Врачи удивлены

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли, что потеря всего 5% массы тела может привести к нормализации высокого артериального давления и снижению уровня холестерина? А уменьшение веса на 10% способно даже помочь в лечении сахарного диабета.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported Тонометр

Баланс питания и активности

Ключ к здоровью лежит в сбалансированном питании и активном образе жизни. Многие пациенты говорят: "Я почти ничего не ем, питаюсь три раза в день, откуда же лишний вес?" Все дело в балансе между потребляемыми калориями и их расходом. Это и есть главный секрет.

Роль физической активности

Даже при правильном питании без достаточной физической активности достичь оптимального веса сложно. Регулярные упражнения помогают не только снизить вес, но и укрепить сердечно-сосудистую систему, что способствует нормализации давления.

Медикаментозная поддержка

Хотя многие стремятся быстро похудеть с помощью лекарств, изменение привычек питания и увеличение физической активности должны быть на первом месте. Медикаментозная терапия, по ее мнению, занимает второстепенную роль и должна использоваться при необходимости.

Психологические аспекты питания

Интересно, что существует два типа голода: физический, когда мы чувствуем пустоту в желудке, и психологический, когда желание поесть возникает в голове. Осознание этого помогает лучше контролировать свой аппетит и принимать осознанные решения в питании.

Таким образом, сочетание сбалансированного питания, регулярной физической активности и понимания собственных пищевых привычек является эффективным подходом к нормализации артериального давления и улучшению общего состояния здоровья.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

