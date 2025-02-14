Чем опасно детское ожирение и как его избежать?

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, что нужно делать при ожирении у детей.
Дело в том, что лишний вес увеличивает риск возникновения диабета, заболеваний сердца и сосудов и даже вероятность развития рака в будущем.
По мнению врачей, главная причина лишнего веса — это дисбаланс потребляемых и расходуемых калорий.
Ожирение в детском возрасте может появиться из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Причиной могут стать также и психологические проблемы, которые ребёнок пытается "заесть".
Родители обязаны нормализовать питание и образ жизни не только ребёнка, но и всей семьи.
Сладкие напитки стоит заменить на воду и сократить количество потребляемых жиров и сахаров. В рацион ввести больше фруктов, овощей, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов.
Также у ребёнка должна быть обязательная ежедневная физическая активность не менее 60 минут.
Если у ребёнка появился лишний вес, стоит обратиться к врачу, пишет prmira.ru.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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