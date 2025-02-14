Чем опасно детское ожирение и как его избежать?

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, что нужно делать при ожирении у детей.

Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фастфуд

Дело в том, что лишний вес увеличивает риск возникновения диабета, заболеваний сердца и сосудов и даже вероятность развития рака в будущем.

По мнению врачей, главная причина лишнего веса — это дисбаланс потребляемых и расходуемых калорий.

Ожирение в детском возрасте может появиться из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Причиной могут стать также и психологические проблемы, которые ребёнок пытается "заесть".

Родители обязаны нормализовать питание и образ жизни не только ребёнка, но и всей семьи.

Сладкие напитки стоит заменить на воду и сократить количество потребляемых жиров и сахаров. В рацион ввести больше фруктов, овощей, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов.

Также у ребёнка должна быть обязательная ежедневная физическая активность не менее 60 минут.

Если у ребёнка появился лишний вес, стоит обратиться к врачу, пишет prmira.ru.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

