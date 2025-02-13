Как утренний подъём влияет на возникновение депрессии и тревожности?

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое в 2024 году учёными из Стэнфорда и опубликованное в журнале Psychiatry Research, показало, что ранний подъём снижает риск возникновения депрессии и тревожности.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Во время исследования изучали психическое здоровье и режим сна 73 888 участников Биобанка Великобритании.

Было выделено 4 группы: «ночные совы», которые ложились спать позже или гармоничные вечерние типы, «ночные совы», которые ложились спать раньше, чем им хотелось бы или дисгармоничные вечерние типы, «жаворонки», которые вставали рано или гармоничные утренние типы, и «жаворонки», которые вставали позже или дисгармоничные утренние типы.

В итоге выяснилось, что у людей, которые не привыкли рано вставать, был повышен риск психических расстройств, таких как депрессия и тревожность.

А у полуночников, которые ложились спать не так поздно, как им хотелось бы, было меньше случаев таких состояний, сообщает huffingtonpost.co.uk.

Уточнения

Хронотип (от др.-греч. χρόνος «время») — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных.

