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Как утренний подъём влияет на возникновение депрессии и тревожности?

1:13
Здоровье

Исследование, проведённое в 2024 году учёными из Стэнфорда и опубликованное в журнале Psychiatry Research, показало, что ранний подъём снижает риск возникновения депрессии и тревожности.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Во время исследования изучали психическое здоровье и режим сна 73 888 участников Биобанка Великобритании.

Было выделено 4 группы: «ночные совы», которые ложились спать позже или гармоничные вечерние типы, «ночные совы», которые ложились спать раньше, чем им хотелось бы или дисгармоничные вечерние типы, «жаворонки», которые вставали рано или гармоничные утренние типы, и «жаворонки», которые вставали позже или дисгармоничные утренние типы.

В итоге выяснилось, что у людей, которые не привыкли рано вставать, был повышен риск психических расстройств, таких как депрессия и тревожность.

А у полуночников, которые ложились спать не так поздно, как им хотелось бы, было меньше случаев таких состояний, сообщает huffingtonpost.co.uk.

Уточнения

Хронотип (от др.-греч. χρόνος «время») — индивидуальные, эволюционно выработанные и генетически предопределённые особенности суточных ритмов организма человека и других животных.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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