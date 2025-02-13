Нехватка сна может привести лишнему весу и проблемам с кожей

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недосып может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. К такому выводу пришла компания Simba, проведя исследование с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошмарный сон

Исследователи опросили более двух тысяч британцев. Респондентам задавали вопросы на тему привычек, состояния здоровья и внешности. После этого данные обработал ИИ.

Оказалось, что люди с нарушениями режима сна страдали ломкостью ногтей и проблемами с кожей — около 15%.

Представитель компании Simba Лиза Артис рассказала, что во время сна человеческий организм восстанавливается. Если не обеспечить его качественным восьмичасовым сном, то негативных последствий не избежать.

26% невысыпавшихся респондентов имели проблемы с весом, а 32% — жаловались на пищеварение. Артис объяснила, что сон влияет на все процессы в организме. К примеру, во время сна идет стабилизация гормонов грелина и лептина. Они отвечают за чувство голода и сытости. При отсутствии нормального сна у человека возникает непомерное желание есть.

Важно отметить, что наиболее подходящее время для сна с 22:00 до 06:00. Чем сильнее сдвиг по времени, тем менее качественно отдыхает организм.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.



