Врачи постоянно говорят о вреде чрезмерного употребления соли, но многие люди не обращают на это внимания и продолжают солить пищу. Соль добавляют уже после приготовления блюд, что наносит серьёзный вред здоровью. Однако это категорически не рекомендуется делать.
Эндокринолог Зухра Павлова призывает убрать солонки со стола. Она отмечает, что избыточное потребление соли может привести к хронической болезни почек (ХБП), которая на ранних стадиях протекает бессимптомно, но в дальнейшем может потребовать трансплантации органа, пишет Portofranko-vl.ru.
Американские учёные провели исследование, в котором участвовали 465 тысяч человек. За 11,8 лет наблюдения у 22 тысяч из них диагностировали ХБП. Результаты показали:
Однако учёные также обнаружили, что некоторые факторы могут защитить почки от избытка соли. Отдельные факторы удивили исследователей:
Исследователи пока не могут объяснить, почему эти факторы влияют на риск ХБП, но уже ясно, что от добавления соли в пищу следует отказаться. Многие люди не осознают, сколько соли они потребляют, так как она содержится в большинстве промышленных продуктов, включая фастфуд, сыры и полуфабрикаты. Суточная норма соли составляет всего 5 граммов, что эквивалентно одной чайной ложке без горки.
Зухра Павлова рекомендует готовить еду самостоятельно, чтобы контролировать количество соли. Она также советует солить блюда не в процессе приготовления, а уже в тарелке, используя пряности и заменяя обычную соль йодированной, которая более полезна для здоровья.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.
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