От какой привычки стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье почек — вы делаете это ежедневно

Врачи постоянно говорят о вреде чрезмерного употребления соли, но многие люди не обращают на это внимания и продолжают солить пищу. Соль добавляют уже после приготовления блюд, что наносит серьёзный вред здоровью. Однако это категорически не рекомендуется делать.

Фото: flickr.com by Avid Hills, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

Эндокринолог Зухра Павлова призывает убрать солонки со стола. Она отмечает, что избыточное потребление соли может привести к хронической болезни почек (ХБП), которая на ранних стадиях протекает бессимптомно, но в дальнейшем может потребовать трансплантации органа, пишет Portofranko-vl.ru.

Американские учёные провели исследование, в котором участвовали 465 тысяч человек. За 11,8 лет наблюдения у 22 тысяч из них диагностировали ХБП. Результаты показали:

риск развития ХБП у тех, кто изредка добавлял соль в пищу, был выше на 4%, чем у тех, кто никогда не использовал солонку после готовки;

у тех, кто часто добавлял соль, риск ХБП был выше на 7%;

люди, которые всегда добавляли соль, не попробовав блюдо, имели риск ХБП на 11% выше.

Однако учёные также обнаружили, что некоторые факторы могут защитить почки от избытка соли. Отдельные факторы удивили исследователей:

высокий уровень физической активности;

ожирение (у людей с ожирением риск ХБП от соли был ниже, чем у стройных участников);

повышенный уровень холестерина.

Исследователи пока не могут объяснить, почему эти факторы влияют на риск ХБП, но уже ясно, что от добавления соли в пищу следует отказаться. Многие люди не осознают, сколько соли они потребляют, так как она содержится в большинстве промышленных продуктов, включая фастфуд, сыры и полуфабрикаты. Суточная норма соли составляет всего 5 граммов, что эквивалентно одной чайной ложке без горки.

Зухра Павлова рекомендует готовить еду самостоятельно, чтобы контролировать количество соли. Она также советует солить блюда не в процессе приготовления, а уже в тарелке, используя пряности и заменяя обычную соль йодированной, которая более полезна для здоровья.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.





По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

