Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут
Скамейки вместо стульев: новая мода для маленьких столовых
Маскируют формальными курсами? Дипломы о переподготовке могут быть выданы без прохождения полного обучения
До 11 лет заключения: чем грозит обвиняемому в отравлении ртутью
Курорт Роза Хутор представил в Москве книгу сказок Евразии Легенды каменных великанов
Романтика без усилий: удобный рецепт изысканной закуски к Дню всех влюблённых
Предупрежден — значит вооружен: 5 смертельно опасных болезней, которые проявляются слишком поздно
Хотите накачать упругие формы? Вам помогут эти 6 вариантов ягодичного мостика
Электрошок — счета за электричество в России взлетели до астрономических значений

Путь к здоровой печени: как избавиться от последствий употребления алкоголя

2:34
Здоровье

Алкоголь очень вреден для печени и может серьезно подорвать ее здоровье при частом употреблении. Однако при грамотном подходе и своевременных действиях, возможно восстановление функций печени, особенно на ранних стадиях. Валерия Ломова, гастроэнтеролог клиники "СМ-Клиника", предоставила рекомендации по восстановлению печени.

Живот
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Живот

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к таким заболеваниям, как жировой гепатоз, цирроз, кардиомиопатия и рак печени. Поэтому важно следить за своим здоровьем и не откладывать принятие мер. На ранних стадиях, например, при стеатозе, печень можно быстро восстановить при соблюдении определенных рекомендаций.

Первый и главный шаг — это полный отказ от алкоголя, подчеркнула врач. Также необходимо следить за весом и пересмотреть рацион питания. Если проблема достигла стадии фиброза, важно обратиться к врачу для получения консультации. Специалист назначит индивидуальную терапию на основе анализов и инструментальных исследований.

"Следует помнить, что даже при серьезных повреждениях печени отказ от спиртного, правильное питание и соблюдение назначенного лечения способны значительно улучшить состояние органа", — подчеркнула Ломова.

Сбалансированное питание играет важную роль в восстановлении печени. Суточная калорийность должна быть не менее 2000 ккал, а количество белка — 1-1,5 г на килограмм массы тела. Рекомендуется ограничить потребление соли, консервов, колбас, жирной, острой и жареной пищи. В рационе должны преобладать овощи, ягоды, зелень, нежирное мясо и рыба, пишет Газета.Ru.

Для ускорения очищения печени от токсинов следует соблюдать грамотный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой воды комнатной температуры помогает в выведении токсинов, отметила специалист.

Существует множество препаратов для восстановления печени, но их назначение должен проводить только врач-гепатолог, учитывая конкретную ситуацию и индивидуальные особенности пациента.

Физическая активность также важна для восстановления печени. Занятия спортом помогают насыщать органы кислородом, нормализуют обмен веществ и ускоряют восстановление тканей, добавила врач.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Еда и рецепты
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб Аудио 
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Как дезертиры меняют ВСУ. О тенденциях, которые Киев уже не исправит Дмитрий Плотников От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке? Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событиям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Готовим по-царски: рецепт куриных котлет, которые тают во рту
Как есть халву и не поправиться? Диетолог раскрыла главный секрет
Самое сильное звено: названы топ-5 сотрудников по знаку зодиака
Не делайте эту ошибку с микроволновкой и духовкой — это может быть опасно!
Обнаружили изменения в весе или настроении? Узнайте 8 признаков нарушений щитовидной железы
Замена свечей зажигания — когда стоит бежать в сервис, а когда можно подождать
Фитнес-заблуждения: 7 мифов, в которые девушки продолжают верить
Ты почти не используешь ручной режим АКПП: вот когда он может выручить
Было бы смешно, если бы не было так вкусно: что скрывает картофельное пюре из пакета
Не навреди: как правильно лечиться от простуды народными растительными средствами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.