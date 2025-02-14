Путь к здоровой печени: как избавиться от последствий употребления алкоголя

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь очень вреден для печени и может серьезно подорвать ее здоровье при частом употреблении. Однако при грамотном подходе и своевременных действиях, возможно восстановление функций печени, особенно на ранних стадиях. Валерия Ломова, гастроэнтеролог клиники "СМ-Клиника", предоставила рекомендации по восстановлению печени.

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Чрезмерное употребление алкоголя может привести к таким заболеваниям, как жировой гепатоз, цирроз, кардиомиопатия и рак печени. Поэтому важно следить за своим здоровьем и не откладывать принятие мер. На ранних стадиях, например, при стеатозе, печень можно быстро восстановить при соблюдении определенных рекомендаций.

Первый и главный шаг — это полный отказ от алкоголя, подчеркнула врач. Также необходимо следить за весом и пересмотреть рацион питания. Если проблема достигла стадии фиброза, важно обратиться к врачу для получения консультации. Специалист назначит индивидуальную терапию на основе анализов и инструментальных исследований.

"Следует помнить, что даже при серьезных повреждениях печени отказ от спиртного, правильное питание и соблюдение назначенного лечения способны значительно улучшить состояние органа", — подчеркнула Ломова.

Сбалансированное питание играет важную роль в восстановлении печени. Суточная калорийность должна быть не менее 2000 ккал, а количество белка — 1-1,5 г на килограмм массы тела. Рекомендуется ограничить потребление соли, консервов, колбас, жирной, острой и жареной пищи. В рационе должны преобладать овощи, ягоды, зелень, нежирное мясо и рыба, пишет Газета.Ru.

Для ускорения очищения печени от токсинов следует соблюдать грамотный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой воды комнатной температуры помогает в выведении токсинов, отметила специалист.

Существует множество препаратов для восстановления печени, но их назначение должен проводить только врач-гепатолог, учитывая конкретную ситуацию и индивидуальные особенности пациента.

Физическая активность также важна для восстановления печени. Занятия спортом помогают насыщать органы кислородом, нормализуют обмен веществ и ускоряют восстановление тканей, добавила врач.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.



Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.



