Не навреди: как правильно лечиться от простуды народными растительными средствами

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В холодное время года многие люди начинают искать эффективные способы борьбы с простудой. Однако важно помнить, что не все народные методы лечения одинаково полезны для всех. Елена Корсун, кандидат медицинских наук и заведующая кафедрой фитотерапии Института восточной медицины РУДН, в беседе с Манитаймс подчеркнула необходимость индивидуального подхода к выбору средств лечения.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

"Каждый случай уникален, и универсальных решений не существует", — подчеркнула Корсун.

Например, таволга обладает противовирусными свойствами, но может быть опасна при маточных кровотечениях. Поэтому перед началом лечения важно тщательно изучить состояние здоровья и возможные противопоказания.

Среди проверенных народных средств, помогающих при простуде, можно выделить:

лабазник,

липу,

бузину,

солодку,

алтей,

дягиль,

девясил,

березовые почки.

Эти растения обладают разнообразными полезными свойствами, такими как жаропонижающее, противовоспалительное, противоотечное и противовирусное действие. Они также могут помочь при сухом и влажном кашле. Однако перед их использованием необходимо убедиться в отсутствии противопоказаний и индивидуальной непереносимости.

Несмотря на эффективность многих народных средств, самостоятельное лечение может быть опасным. Если у человека есть хронические заболевания или наблюдаются серьезные симптомы, такие как высокая температура, затрудненное дыхание или сильная боль, необходимо обратиться к врачу.

"Лихорадка может быть признаком множества заболеваний, и не всегда простуда является причиной", — сказала Елена Корсун.

Таким образом, народные методы лечения простуды могут быть эффективными, но только при правильном и осторожном их применении с учетом индивидуальных особенностей организма. Если у вас есть серьезные симптомы, лучше не рисковать и обратиться за медицинской помощью к специалисту.

Уточнения

Просту́да (англ common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.



Средства от простуды и кашля (англ. cold and cough medicines) включают в себя препараты и народные средства, используемые для облегчения симптомов простуды, в том числе кашля.

