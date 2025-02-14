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Не навреди: как правильно лечиться от простуды народными растительными средствами

2:07
Здоровье

В холодное время года многие люди начинают искать эффективные способы борьбы с простудой. Однако важно помнить, что не все народные методы лечения одинаково полезны для всех. Елена Корсун, кандидат медицинских наук и заведующая кафедрой фитотерапии Института восточной медицины РУДН, в беседе с Манитаймс подчеркнула необходимость индивидуального подхода к выбору средств лечения.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

"Каждый случай уникален, и универсальных решений не существует", — подчеркнула Корсун.

Например, таволга обладает противовирусными свойствами, но может быть опасна при маточных кровотечениях. Поэтому перед началом лечения важно тщательно изучить состояние здоровья и возможные противопоказания.

Среди проверенных народных средств, помогающих при простуде, можно выделить:

  • лабазник,
  • липу,
  • бузину,
  • солодку,
  • алтей,
  • дягиль,
  • девясил,
  • березовые почки.

Эти растения обладают разнообразными полезными свойствами, такими как жаропонижающее, противовоспалительное, противоотечное и противовирусное действие. Они также могут помочь при сухом и влажном кашле. Однако перед их использованием необходимо убедиться в отсутствии противопоказаний и индивидуальной непереносимости.

Несмотря на эффективность многих народных средств, самостоятельное лечение может быть опасным. Если у человека есть хронические заболевания или наблюдаются серьезные симптомы, такие как высокая температура, затрудненное дыхание или сильная боль, необходимо обратиться к врачу.

"Лихорадка может быть признаком множества заболеваний, и не всегда простуда является причиной", — сказала Елена Корсун.

Таким образом, народные методы лечения простуды могут быть эффективными, но только при правильном и осторожном их применении с учетом индивидуальных особенностей организма. Если у вас есть серьезные симптомы, лучше не рисковать и обратиться за медицинской помощью к специалисту.

Уточнения

Просту́да (англ  common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Средства от простуды и кашля (англ. cold and cough medicines) включают в себя препараты и народные средства, используемые для облегчения симптомов простуды, в том числе кашля.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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