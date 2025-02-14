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Гипертония боится минералки? Разбираемся, действительно ли она полезна для сердца

1:31
Здоровье

Исследования, проведенные учёными из США, показали, что у людей, которые регулярно употребляют минеральную воду с высоким содержанием калия и магния, артериальное давление остается в пределах нормы, а риск развития гипертонии значительно снижается. Калий помогает расширять кровеносные сосуды, а магний способствует их расслаблению, что в совокупности может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Гинеколог
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гинеколог

Однако стоит ли всем нам переходить на минеральную воду для профилактики гипертонии? Ответ на этот вопрос предоставил доктор Александр Мясников. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнул, что подобные рекомендации часто основываются на общественных мифах. Он считает, что минеральная вода не является универсальным решением проблемы гипертонии.

По мнению доктора Мясникова, восполнить дефицит необходимых микроэлементов можно с помощью других источников. В числе наиболее доступных и популярных продуктов, содержащих нужные микроэлементы, он назвал курагу, орехи и куриную грудку. Эти продукты не только разнообразят рацион, но и помогут поддерживать здоровье сердца и сосудов.

"Да, надо иметь нормальный уровень калия и магния. 16% населения имеют дефицит магния! В продуктах принимайте, почему именно вода?" — недоумевает Мясников.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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